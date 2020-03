Esta mascarilla en forma de guantes te ayudara a combatir la resequedad de las manos después de tanto lavarlas Ahora las manos necesitan toda la hidratación posible. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El coronavirus ha provocado que muchas cosas cambien, sobretodo la manera en que saludamos o nos relacionados con nuestras amistades. Algo que también ha cambiado para muchos es la forma en que se lavan las manos. Si bien la mayoría siempre ha tenido la costumbre de lavarse las manos adecuadamente, ahora se debe hacer frecuentemente ya sea con agua si está disponible o con jabones anti-bacteriales que se pueden llevar en el bolso. El hecho es que todo este caos ha causado que nos lavemos las manos tan frecuentemente que muchos ya están sufriendo de resequedad, algo muy normal cuando se usan productos fuertes en la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por eso debemos cuidarlas para que luego no se noten los estragos. Es muy importante que cada vez que las laves también la hidrates con una crema que tenga ingredientes ultra hidratantes y sanadores como la manteca de karité. También puedes usar una mascarilla especial como Moisture and Nourishing Hand Mask, de Masque Bar, que promete devolverle a las manos todas la suavidad y hidratación perdida. Esta mascarilla hecha especialmente hecha para las manos, tiene forma de guantes y está formulada con extracto de durazno, manteca de Karité y agua de Hamamelis (which hazel), ingredientes que además de hidratar, también mejoran la textura de la piel y la dejan más suave. Image zoom Lo mejor de todo es que como es una mascarilla y debes dejarla puesta por lo menos 10 minutos, sus ingredientes penetran más rápido y más profundo, algo que ayudará a que las manos se restauren en un dos por tres. La mascarilla cuesta $9.99, por un paquete de dos y la puedes comprar en Masque.bar. Recuerda que lo importante en este momento es que te laves las manos frecuentemente, así es que productos como este hacen que lo hagas sin preocuparte por las consecuencias. Sigue lavándote las manos en todo momento y desinfectando las superficies que tocas, y piensa que hay productos que las pueden restaurar. Advertisement

