Una manera fácil e ingeniosa de hacer tu propia mascarilla en casa Quién iba a decir que una gorra tendría este uso By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es un secreto que en este momento existe una escasez enorme de materiales de protección para los médicos y enfermeros, al igual que para las demás personas que trabajan en los hospitales. De hecho, a los ciudadanos en general que todavía tienen que ir a trabajar, también se les hace misión imposible conseguir mascarillas para protegerse. Por eso son muchos los que se han llenado de creatividad y se han puesto hacer mascarillas en casa. Hace poco vimos circular en las redes algunos videos que mostraban cómo se hacía una mascarilla usando papel toalla y elástico. Pero tenemos que admitir que una de las formas que más nos ha llamado la atención es la que usó un español. En un video que corre en las redes, un hombre español muestra cómo mientras guardaba cuarentena se le ocurrió hacer una mascarilla con cosas que encontró en su casa y la verdad es que su invento, aunque no cuenta con los estándares de calidad y seguridad que exigen las autoridades sanitarias, es una buena opción si no encontramos las mascarillas que venden en las farmacias. Incluso pensamos que esto se podría usar, aunque tengamos una ya puesta. Image zoom Punchless Report Cover, de Staples. $4.19. Staples.com. Image zoom Cortesía Contractor Grade Multi-Use Duct Tape, de 3m. $5.93. Amazon.com. Según explica el español, lo único que se necesita es una gorra, cinta adhesiva de la más fuerte, preferiblemente de la gris, y un plástico grueso de esos que normalmente vienen en folletos o que simplemente puedes comprar en lugares como Staples o Target. En el video se puede ver lo fácil y rápido que se puede hacer la mascarilla. Por lo que vemos también se puede deshacer para lavar la gorra y desinfectar el plástico. Lo mejor de todo es que contrario a las otras, esta cubre la cara completa. ¡Qué ingenioso! Advertisement

