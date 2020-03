Esta mascarilla casera hecha con chocolate te subirá el ánimo y te dejará la piel radiante Solo necesitas dos ingredientes y seguro ya los tienes en casa. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo por culpa del coronavirus, muchas personas se han tenido que quedar en sus hogares por tiempo indefinido para evitar el contagio y proteger a los demás. La verdad es que, aunque estos días en casa pueden ayudar a pasar más tiempo con la familia, a tener tiempo para descansar más, finalmente organizar el clóset o simplemente estar más tranquilos, también podemos aprovechar para apapacharnos haciendo algunos rituales de belleza. Y es que con Dios delante las cosas pronto volverán a la normalidad y debemos tener la mejor piel para cuando finalmente nos toque salir a compartir con nuestros amigos. Por eso, ponernos una mascarilla o exfoliarnos la piel, son dos de las mejores cosas que puedes hacer para relajarte y mantener tu rostro radiante. Pero no debemos prestarle atención solo al rostro, sino también a nuestro cuerpo y nada mejor que sacándole ventaja a los beneficios que tiene el chocolate. Hablamos con Marta Camkiran esteticista de Haven Spa en Nueva York, dónde realizan un exquisito tratamiento para el cuerpo con este delicioso ingrediente, para que nos contara un poco acerca de los beneficios de usar el chocolate en nuestra rutina de belleza y para que además compartiera la receta de dos tratamientos con chocolate que podemos hacer en casa. Image zoom Cortesía 1- El chocolate es rico en vitaminas y antioxidantes. El chocolate deja la piel más suave y humectada, y además la ayuda a recuperar la hidratación perdida. 2- El chocolate es un potenciador natural del estado de ánimo, lo que significa que mientras te trata la piel, mejora tu estado de ánimo ayudando a bajar las hormonas del estrés 3- También es un excelente desintoxicante de la piel. Te ayuda a deshacer de la piel muerta para que la piel luzca radiante. Incluso ahora que ya se terminó el invierno ya no estamos experimentando tanto frío, la piel necesita ser exfoliada. Un scrub en todo el cuerpo es una excelente idea. Esto ayudará a mejorar la textura de la piel para que luzca radiante para esta primavera. Image zoom Organic Cocoa Powder, de 365 Organic. $5.99. Amazon.com. 4- Puedes hacer tu propio scrub o mascarilla mezclando el chocolate con otros ingredientes. El polvo de cacao puede ser mezclado con azúcar o sal, y aceite de almendras para hacer un exfoliante para el cuerpo. Si quieres hacer una mascarilla puedes mezclar cocoa y arcilla. Esta mezcla limpia profundamente la piel y la deja supersuave. Advertisement

