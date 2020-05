La mascarilla de pelo favorita de Halle Berry solo cuesta $15 y la encuentras en Target La actriz asegura que está obsesionada con la mascarilla By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es un secreto que después de tantas semanas de cuarentena no nos ha quedado de otra más que dedicarnos a experimentar nuevas recetas y organizar la casa, al igual que cuidar nuestra piel y cabello. Con tantos tratamientos que nos hemos estado poniendo, seguramente vamos a lucir increíble cuando podamos volver a reintegrarnos a la vida cotidiana. Sabemos que los tratamientos caseros son de los más populares en este momento, pero no podemos negar que también hemos estado tratando esas marcas que son superpopulares y que nunca habíamos usado y también esos productos que las famosas aman. Por eso cuando vimos que Halle Berry mostró la mascarilla con la que mantiene su cabello luciendo espectacular, pensamos que a ustedes les interesaría mucho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como sabemos, la actriz tiene un cabello rizado increíble del que en los dos últimos años hemos podido disfrutar en las alfombras rojas. Pero, aunque ese es su cabello natural y gracias a sus genes lo tiene tan abundante y saludable, Berry también lo cuida con algunos productos en los que confía ciegamente. Uno de ellos la Mother Earth Moisturizing Clay Mask, de PTH by Tarahi. “Le estoy dando a mi pelo el amor que necesita con la línea de mi chica Taraji P. Henson”, escribió la actriz junto a una foto del tratamiento que subió a las historias de su cuenta de Instagram. “Estoy obsesionada con su mascarilla Mother Earth”. Y es que los ingredientes que contiene este tratamiento son perfectos para humectar, restaurar y darle brillo a tu melena, en especial si la tienes rizada. Entre esos potentes ingredientes está la arcilla de caolín, el aceite de coco y el vinagre de manzana. Pero, sin duda, es que el precio es bastante asequible por lo que todas podemos obtenerla sin mayor problema. Además, la podemos ordenar ya y probarla durante la cuarentena. La Mother Earth Moisturizing Clay Mask, de PTH by Taraji solo cuesta $14.99 y la puedes obtener en Target.com.

