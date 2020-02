Una mascarilla con cacao especias que resucitará tu piel al instante Dale un chute de energía a tu piel con esta poderosa mezcla natural By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si tu piel está pidiendo a gritos un extra de atención, está apagada, seca y sin vida, dedícale los cuidados que se merece. Te proponemos una mascarilla muy rica en especias creada por Jana Blankenship, la fundadora de la marca de cosmética natural Captain Blankenship y autora del libro Wild Beauty en el que comparte recetas como esta a base exclusivamente de ingredientes naturales y con muchos beneficios para tu piel. ¡Toma nota! Ingredientes: 1 cucharada de arcilla blanca o de caolín, que puedes conseguir en un herbolario; 1 cucharadita de carbón activado de bambú en polvo, una cucharada de cacao puro en polvo, una cucharadita de cúrcuma, un cuarto de cucharadita de nuez moscada en polvo, cuarto de cucharadita de canela en polvo y cuarto de cucharadita de jengibre molido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Esta suntuosa mascarilla [también actúa] como un exfoliante suave, ideal para el invierno”, cuenta en el libro. “Huele como cacao picante, calma la piel y la deja más limpia pero sin secarla”. La clave del éxito de esta mezcla son las propiedades limpiadoras de la arcilla y el carbón, que atrae las partículas de grasa, y la capacidad antioxidante del cacao. Para completar la mezcla solo tienes que combinar todos los ingredientes detallados al principio de este post en un bol y añadirle agua hasta conseguir una pasta con textura a tu gusto. Si vas a usarlo como exfoliante, simplemente puedes guardar la mezcla en polvo en un tarro y, cuando vayas a usarlo, mójate la cara primero y después frota los polvos sobre la piel húmeda con un masaje suave. Wild Beauty (10 speed press) está disponible en librerías y captainblankenship.com Advertisement

