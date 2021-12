Esta increíble mascarilla evita que tu piel se vea opaca y reseca por culpa del frío Este es el producto que necesitas si quieres rescatar tu piel este invierno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las mascarillas son el producto de belleza más necesario, y creo que en eso todas estamos de acuerdo. Y es que las mascarillas son tan eficientes, que en solo minutos te pueden revivir el rostro. Son la alternativa perfecta a un spa y las puedes usar en la comodidad de tu hogar. Existen mascarillas para todas las necesidades, como para la piel opaca, para mejorar las líneas de expresión, el acné, la piel reseca y todos los problemas de piel que te puedas imaginar. Uno de los problemas más frecuentes en esta época es la piel reseca o estresada y por suerte existen varios productos que te pueden ayudar. Uno de ellos es la Repair Instant Outmeal Mask, de First Aid Beauty, una mascarilla con propiedades increíbles para la piel. Este producto es perfecto para los meses de invierno cuando la piel se reseca más de lo normal y por ese motivo se maltrata, y empiezan a aparecer las arrugas. Esta mascarilla ayuda a que los aceites naturales de tu piel se mantengan intactos y a que la piel retenga la hidratación por más tiempo. Es perfecta para la piel deshidratada y sensible. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Está compuesta con antioxidantes botánicos y otros ingredientes ayudan a reparar la piel. Deja la piel supersuave, completamente hidratada y lista para aplicar maquillaje. Incluso te deja luciendo tan fresca, que en realidad no tienes que aplicarte maquillaje si no lo quieres. macarilla piel reseca, first aid Credit: Cortesía La Ultra Repair Instant Oatmeal Mask, de First Aid Beauty. $24 y la obtienes en macys.com

