Este masaje facial te ayudará a deshacerte del estrés y la ansiedad Hace esto unos cuantos minutos al día puede hacer una gran diferencia. En días llenos de noticias malas y mucha incertidumbre todos necesitamos cosas que nos ayuden a mantener una mente sana y nos permita salir de esto más fuerte que nunca. Por eso, ahora que la mayoría está en casa, algunos descansando y otros trabajando, es bueno continuar con las rutinas de ejercicios y también las de belleza porque de esa manera pueden sentir los días más normales y llevaderos. Una buena mascarilla, una sesión de yoga o hasta bailar un poco, nos puede ayudar a subir el ánimo. Para aquellos que están más estresados ya sea por el encierro o porque ahora tienen hasta más trabajo, hay una técnica que les puede ayudar muchísimo. Hablo del masaje facial, una técnica que normalmente usan las expertas en los spas y que nos ayuda no solo a hacer que incremente la circulación del rostro, sino también a que podamos relajarnos. "El masaje facial es una buena opción para relajar los músculos, incrementar la circulación y ayudar al drenaje linfático", explica Hanna Naranjo, esteticista del Haven Spa. "El masaje facial también puede ayudar a que los productos de belleza penetren mejor. Así que es excelente idea aplicar un suero o un hidratante cuando hagas esto". Además, también tuvimos la oportunidad de hablar con Lara Katsman, masajista terapeuta del mismo spa localizado en Nueva York, quien habló de la importancia de saber los puntos específicos en los que debemos enfocarnos a la hora de hacernos un masaje para liberar el estrés. "Durante estos tiempos de tanto estrés, es importante trabajar los puntos dónde este se acumula, principalmente en el meridiano del corazón, que está localizado en los dedos meñiques y en lo largo de la parte interior de los brazos", explica Katsman. "Hacer un poco de presión en estos puntos y masajearlos es una manera efectiva de liberarse del estrés y la ansiedad. Esto es conocido como la técnica de libertad emocional". No te pierdas el video al inicio de este artículo para que veas cómo se hacen estos masajes tan efectivos. No dejes que te ganen la ansiedad y el estrés. Recuerda que estamos todos juntos en esto.

