Mary Quant dama de la moda e inventora de la minifalda falleció a los 93 años Conoce un poco de la vida, historia y diseños icónicos de esta legendaria pionera que revolucionó las reglas del vestuario femenino en la década de 1960. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia de la diseñadora británica Mary Quant, quien revolucionó el mundo de la moda al popularizar la minifalda en la década de los años 60 y que hoy siguen llevando millones de mujeres incluyendo a nuestras famosas como Galilea Montijo, Adamari López, JLo y Ninel Conde por mencionar algunas, comunicó la noticia de su fallecimiento hoy jueves 13 de abril del 2023. Tenía 93 años, y según anunció su familia, su deceso fue tranquilo y apacible en su hogar de Surrey, región ubicada en el sur de Inglaterra. El movimiento de los "Swing Sixties" o alegres sesenta tuvo en ella a una protagonista principal, arriesgada, valiente y segura de sí misma."La moda está de luto al perder una de sus más revolucionarias creadoras en su historia", dice el comunicado oficial. Mary Quant Mary Quant | Credit: Keystone/Getty Images A Quant se le atribuye el haber hecho que la moda fuera accesible para las masas a través de sus diseños elegantes y vibrantes.Repasando un poco de su historia, la modista abrió su primera tienda en la céntrica calle de Kings Road en 1955 y "sus talentos creativos, con visión de futuro, hicieron una contribución única a la moda británica", añadió el comunicado oficial. La modista, que ostentaba el título de "dama", condecorada por la reina Isabel II, era conocida sobre todo por sus diseños de vestidos y faldas muy cortas, de líneas simples y vivos colores. Pero también se hizo famosa por los "shorts" ("hot-pants"), los impermeables de plástico y el maquillaje colorido. Fue una de las primeras creativas en tener además de su ropa sus productos de belleza a la venta. Su negocio prosperó y creo leyenda en los siguientes cincuenta años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sucedió que mi ropa pegaba exactamente con la moda adolescente, con el pop, los bares [...] y los clubes de jazz", comentó la creativa diseñadora en "Quant by Quant", su primera autobiografía, aparecida en 1965. Tras conocerse su muerte, Alexandra Shulman, antigua editora en jefe de la revista British Vogue, dijo que Mary Quant fue "líder de la moda, pero también del emprendimiento femenino, una visionaria que fue mucho más que un gran corte de pelo", haciendo referencia al pelo corto que solía llevar y que fue muy popular en los años sesenta para millones de chicas que en ese momento no sólo se atrevieron a enseñar sus piernas con estos atrevidos y vanguardista modélicos sino a decirle adiós a las pomposas melenas petrificadas con toneladas de espray. Mary Quant Mary Quant | Credit: Mike Prior/Getty Images Descansa en paz Mary Quant, te agradecemos tu visión y tu legado que sigue tan vigente como hace sesenta años.

