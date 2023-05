¡Wow! Martha Stewart a los 81 años engalana la portada de la revista Sports Illustrated en traje de baño La nueva estrella de la cotizada edición de trajes de baño reveló cómo se preparó para esta gran sesión de fotos. Stewart es la persona de mayor edad en aparecer en este portada hasta el momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La portada de traje de baño de Sports Illustrated Swimsuit ha sido por décadas una icónica tradición donde solo han tenido un lugar privilegiado las modelos más cotizadas del planeta. Pero a los 81 años, Martha Stewart, la reconocida empresaria y leyenda del estilo de vida americano se convirtió en la nueva estrella de esta carátula que ha causado sensación en el mundo entero. En recientes entrevistas sobre este acontecimiento Stewart reveló lo que significa este honor para ella y cómo se preparó para la gran sesión de fotos. "Lo cierto es que tuvo que posar frente a la cámara como nunca antes, con mayor gracia, personalidad y autenticidad que nunca", expresó. Stewart comparte su logro con otras tres estrellas en la esperada edición 2023 de Sports Illustrated Swimsuit que salió ayer 15 de mayo. Ellas son Megan Fox, Kim Petras y Brooks Nader. En la imagen principal la ex presentadora de televisión aparece sentada con un traje de baño blanco de una pieza y una chaqueta con apliques dorados. Su melena rubia fue peinada con gran volumen y su maquillaje glamoroso y radiante resaltó sus facciones. La propuesta para este proyecto fue recibida en noviembre, comentó. "Ese fue un pedido que nunca antes había tenido", le dijo a los anfitriones del show matutino de NBC Savannah Guthrie y Hoda Kotb. "Estar en la portada a mi edad fue un desafío. Y creo que logré". Con solo pocas semanas entre la llamada y el rodaje, detalló cómo se preparó para el gran día: "No me morí de hambre, pero no comí pan ni pasta durante un par de meses", explicó la empresaria. "Fui a Pilates cada dos días y fue genial. Todavía voy a Pilates con la misma frecuencia porque quedé encantada". "Vivo una vida limpia, de todos modos, una dieta bastante buena y buen ejercicio", continuó. "Y por supuesto soy rigurosa en el cuidado de la piel y todo eso". Su método sobrio y austero también implica no estresarse por el envejecimiento. "Creo que todos deberíamos pensar en vivir bien, vivir con éxito y no envejecer. Todo el asunto del envejecimiento es muy aburrido", bromeó. "Usted sabe lo que quiero decir". ¿Y en cuanto al rodaje en sí? "Fue algo divertido", dijo Martha con una sonrisa. "Quiero decir que me pinchaban, me pellizcaban y me echaban agua en la cabeza". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No hay trucos, en realidad, no hay trucos", continuó. "Quiero decir que te dicen que te ves bien, quiero decir que eso es bueno. De alguna manera refuerzan que está bien hacer lo que estás haciendo". Savannah señaló que Martha está en línea con su actitud general positiva lo que apunta aún más a su disposición a abrirse sobre probar las citas en línea hace algunos años. "Cuando terminas de cambiar, terminas, ese es uno de mis lemas", compartió Martha en su respuesta. "El cambio es muy bueno, la evolución es muy buena, probar cosas nuevas. Ser intrépido es muy bueno". "No tengas miedo", agregó. "No tengas miedo de nada".

