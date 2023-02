El look del día - febrero 21, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Marlene Favela, Amara La Negra y Karol G son algunas de las famosas que forman parte de nuestro look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Karol G Look del día Credit: Instagram La colombiana se presentó en el festival Viña del Mar de Chile, de donde se llevó dos galardones, con este top en forma de mariposa con pedrería, muy a la moda de los 2000, minifalda blanca asimétrica, cinturón de corazones y botas blancas con detalles brillantes. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Amara La Negra Look del día Credit: Instagram En modo total empresaria, la cantante supervisó sus negocios en República Dominicana con este sensual traje verde esmeralda satinado con aberturas y falda plisada de Sandy Fashion. 2 de 10 Ver Todo Marlene Favela Look del día La actriz continúa presentando su último trabajo El amor invencible, con este bonito vestido palabra de honor con estampado floral en tonos vivos, y zapatos color coral con estoperoles. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Águeda López Look del día Credit: Dave Benett/Getty Images for Julien MacDonald La modelo española y su esposo Luis Fonsi, asistieron al desfile de Julien x Gabriela en la Semana de la Moda de Londres. Ella posó como una diosa con un traje ajustado de lentejuelas plateadas con aberturas y zapatos minimalistas. 4 de 10 Ver Todo Jennifer López Look del día Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Nadie como ella mezcla el estilo deportivo, con un conjunto de algodón en color avellana y zapatillas altas de Nike, con un carísimo bolso como ese Birkin de Hermès en cocodrilo color cuero. 5 de 10 Ver Todo Adamari López Look del día Credit: Instagram La conductora vistió un conjunto muy dinámico para comenzar la semana con shorts y top de hombros caídos en color beige y sandalias minimalistas. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Letizia Look del día Credit: Carlos Alvarez/Getty Images En la entrega de los Premios Nacionales de Cultura, la reina española apostó por este romántico vestido rosado de Temperly London con cuello redondo, manga francesa y falda de vuelo, con bordados florales en fucsia y negro, con transparencias en hombros y escote. 7 de 10 Ver Todo Ana Patricia Gámez Look del día Credit: Instagram Nos encanta este conjunto en color mostaza de pantalón de tiro alto y ligeramente acampanado, combinado con un body con detalles de macramé que lució la presentadora mexicana. 8 de 10 Ver Todo Ángela Aguilar Look del día Credit: Instagram La cantante mexicana actuó en España durante la entrega de los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo con este corpiño negro de escote corazón y una voluminosa falda bordada de manera artesanal con motivos tradicionales. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paula Echevarría Look del día Credit: Instagram La actriz española imitó el estilo de Rihanna en el Super Bowl con este enterizo de aire deportivo de Stradivarius con la cremallera bajada, combinado con un top de Calvin Klein y tenis New Balance. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

