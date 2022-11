El look del día - noviembre 9, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela a sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Angelique Boyer, Marlene Favela y Anitta son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito CLoset La presentadora parece toda una colegiala con este look. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Patricia Gámez Ana Patricia Credit: Instagram/Ana Patricia Este hermoso vestido rojo con los hombros al descubierto le quedó espectacular a la presentadora mexicana. 2 de 8 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela Este ceñido vestido verde neón dejó ver la increíble figura de la actriz mexicana. ¡Qué bella! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Angelique Boyer Angelique Boyer Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz acaparó todas las miradas cuando llegó a la presentación de su nueva novela con este hermoso vestido plisado que combinó con sandalias cremas de plataforma. 4 de 8 Ver Todo Anitta Anitta Credit: Manuel Velasquez/Getty Images for Tiffany & Co. La cantante lució espectacular con este sexy traje gris con abertura frontal y escote profundo. 5 de 8 Ver Todo Gabriela Platas Gabriela platas Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La talentosa actriz mexicana llegó a la presentación de la nueva novela El amor invencible ataviada con este atuendo de pantalón de cuero y chaqueta blanco y negro con delicadas transparencias. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karla Martínez Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez Nos encantó este moderno look otoñal que portó la querida presentadora. 7 de 8 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton Credit: Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images Encontramos a la princesa de Gales llegando a un compromiso con este look de vestido verde militar de cuello alto, que complementó con una elegante gabardina. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

