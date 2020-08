¡Marlene Favela se despide del verano con su bikini más atrevido! La actriz y feliz mamá dice adiós a esta estación del año mostrando sus piernas y abdomen de acero. Con este bikinazo rojo pasión ha disparado la temperatura en redes ¡con toda la razón! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Que luce espectacular es un hecho innegable. Marlene Favela está feliz por dentro e, inevitablemente, se refleja multiplicado por mil por fuera. La feliz mamá de Bella ha dejado a sus seguidores sin aliento tras publicar su bikinazo más atrevido e insinuante del verano. Se trata de un traje de baño rojo pasión de dos piezas que vuelve a dejar al descubierto su cuerpo de infarto. A menos de un año de haber sido mamá, la actriz presume unas piernas y abdominales de película. Cada día que pasa está más en forma, se nota que, además de una buena genética, Marlene cuida y mima su figura. "¡Antes de que el verano se vaya!", escribía la protagonista de La Gata Salvaje. Además del ejercicio y una buena alimentación, la intérprete de 43 años también se mantiene muy activa con el trabajo. ¡No para de hacer cosas! Es imagen de marcas, tiene su propio canal de Youtube con un contenido de lo más actualizado y es una de las influencers de moda (con más de 4 millones de seguidores en Instagram), siempre al día con las últimas tendencias. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Eso sumado a su papel de madre (y padre) de la pequeña Bella hace que su día a día sea de lo más movidito. Pero ella encantada de la vida. Su sonrisa denota que pasa por un momento de mucha dicha, después de la tormenta llegó la calma y ahora disfruta de su vida, su trabajo y su maternidad plenamente.

