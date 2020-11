Close

¡Marlene Favela rompe las redes con esta propuesta de vestido para brillar en Acción de Gracias! La actriz y empresaria compartió un nuevo modelo con el que brillar en este día tan especial. Flores, transparencias y colores vivos son la apuesta para esta semana de fiesta. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Llega una de las celebraciones más importantes del año, el Día de Acción de Gracias. Una jornada que como bien dice es para agradecer todo lo bueno y aprendido durante el año. Este 2020 no ha sido precisamente un paseo por las nubes pero igual hay cosas por las que estar agradecido. Para celebrarlo a lo grande y con alegría, Marlene Favela propone uno de sus espectaculares vestidos, uno de los más llamativos y originales hasta el momento que ha causado furor en su página de moda. El conjunto llega con un mensaje motivador que invita a seguir adelante y lograr cosas inimaginables. "Todos los días tienes esa única y mágica oportunidad de volver a empezar", escribió en su perfil junto a estas imágenes en las que posa el llamativo modelo. Una propuesta que llega el día antes de esta celebración tan importante y que ha arrasado por su originalidad, sus colores y su buena sintonía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marlene está triunfando como empresaria gracias, entre otros muchos proyectos, a Marlene Favela Fashion, un sueño hecho realidad donde la actriz pone a disposición de las mujeres modelos únicos y de lo más asequibles para que se sientan bellas por dentro y por fuera. Pero no solo sus propuestas de moda van viento en popa, también su nuevo y emocionante rinconcito para los más pequeños, Bella Store, una tienda de muñecas inspirada en su hija que ha encandilado al público. La actriz es un ejemplo de saber reinventarse incluso en tiempos revueltos y en favor de los demás, a la vista está. Los sueños, con esfuerzo, se cumplen. ¡Muchísimas felicidades por los éxitos!

