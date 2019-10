Marlene Favela cuenta cómo recuperó su figura a dos semanas de convertirse en mamá La actriz mexicana compartió un vídeo a través de su canal de Youtube en el que cuenta cómo hizo para recuperar su figura después del embarazo en tiempo récord. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Marlene Favela dejó recientemente con la boca abierta a muchos de sus seguidores al presumir a través de las redes sociales la esbelta figura que luce a solo dos semanas de haberse convertido en mamá. ¿Pero cómo logró la actriz mexicana recuperar su silueta en tiempo récord? "Yo sé que es un proceso y que no todas tenemos la misma genética ni la misma disciplina pero sí quiero compartirles que estoy en mi segunda semana de postparto y solo me quedé con un kilo de más", compartió con orgullo la protagonista de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Contra viento y marea a través de un vídeo que compartió este domingo en su canal de YouTube. Image zoom Marlene Favela La intérprete de 42 años, que apenas subió 9 kilos durante su embarazo, busca inspirar a otras mujeres con su ejemplo de que sí es posible sentirse bellas después del parto. "Sí se puede. Que si tienes una alimentación correcta guiada por un nutriólogo, que si lees, que si te informas de qué es lo que realmente necesita tu bebé, te tomas tus medicinas, tus vitaminas durante el embarazo y comes mucha fruta, mucha agua, mucha verdura y proteínas y todo lo que tu cuerpo requiere vas a subir el peso ideal y no necesitas subir de más y tampoco te vas a privar de ningún antojo porque de eso se trata el embarazo, de consentirnos", aseguró. "Tu cuerpo puede lucir bello, lindo, sano después de haber tenido a tu bebé. No necesitas esperar meses", agregó convencida la también heroína de Pasión y poder. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La esposa del empresario George Seely reconoció que una de las cosas que le ha ayudado a que su cuerpo regrese tan pronto a su estado natural ha sido la lactancia. Image zoom Marlene Favela "Ahora en el postparto me siento muy orgullosa porque estoy amamantando y tengo que tener una alimentación muchísima más nutrida que antes porque doy cada tres horas leche a mi bebé, pero creo que la lactancia es una de las cosas que ayuda a que tu cuerpo regrese a su estado natural muy pronto y eso es lo que me ha pasado a mí", subrayó la estrella mexicana. Advertisement

Close Share options

Close View image Marlene Favela cuenta cómo recuperó su figura a dos semanas de convertirse en mamá

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.