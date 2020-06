¡Marlene Favela presume su primer bikinazo tras convertirse en mamá de Bella! La actriz deslumbró a sus seguidores con su primer posado en bikini de dos piezas desde que diera a luz hace ocho meses. ¡Impresionante! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Justo cuando se cumplen ocho meses del nacimiento de Bella y se estrena el verano, su mamá Marlene Favela ha compartido una imagen espectacular en trate de baño donde demuestra que ha recuperado totalmente su figura. Conjuntada en un bikini de dos piezas, la actriz incendió las redes de un plomazo. Acompañada de un gorro, accesorio indispensable para evitar el daño de sol, especialmente en su piel tan blanca, la feliz mamá posó como una auténtica modelo. "Y así", escribió encantada. La protagonista de La gata salvaje mostró su abdomen de acero que no hace presumir que hace apenas unos meses se convirtió en mamá. La figura ha vuelto a su ser y se ve mejor que nunca. Coincidiendo con la llegada de la estación más calurosa del año, Marlene nos llevó hasta la piscina para disfrutar de un sábado fresquito y entretenido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como es lógico, la lista de piropos se hizo interminable. "Bellísima", "Tan bonita", "La más sensual", "Qué cuerpazo", "Super regia", "De película", escribieron tan solo una parte. Muchos de sus seguidores coincidieron en que Marlene se ve más bella que nunca. La maternidad le ha sentado de maravilla y, a pesar de haber sufrido una separación, su positivismo y ganas de tirar para adelante le han ayudado a no derrumbarse y lucir así de espectacular.

Close Share options

Close View image ¡Marlene Favela presume su primer bikinazo tras convertirse en mamá de Bella!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.