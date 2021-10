¡Marlene Favela paraliza las calles de Los Ángeles con sus diminutos shorts! En su día de descanso, la actriz salió a patinar con un look de lo más sexy y atrevido que resaltó sus curvas y disparó la temperatura. ¡Cuidado! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus looks siempre llaman la atención para bien. Pero en esta ocasión, Marlene Favela ¡se pasó! La actriz salió a patinar por las calles de Los Ángeles y paralizó el tráfico con este look de infarto que pronunció aún más sus sexy curvas. Después de unos meses de mucho trabajo, la feliz mamá de Bella compartió qué le gusta hacer en su tiempo libre, alejada de compromisos laborales. "Una de las cosas que más disfruto en la vida es patinar, desde que era una niña me encantaba, no recuerdo mi infancia sino es en patines porque hay cosas que nunca cambian", escribió con cierta nostalgia. Marlene Favela Marlene Favela | Credit: IG/Marlene Favela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de La desalmada no solo demostró sus dotes sobre ruedas sino el espectacular cuerpo que mantiene en plena forma. Los piropos sobre su figura fueron inmediatos alabando el ser una mujer con curvas. "Qué cuerazo, es uno de los mejores, "Un cuerpazooooo", "Wow, Wow y Wow", "La cuerpa, mi amor", "Qué belleza, Dios", le expresaron algunos. Para este agradable paseo en patines, Marlene optó por unos diminutos y apretados shorts verdes ochenteros que marcaban su parte trasera sin censura. Lo acompañó con un top deportivo morado que dejó al descubierto su cintura de avispa. Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela La imagen disparó la temperatura a mil. ¡No es para menos!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Marlene Favela paraliza las calles de Los Ángeles con sus diminutos shorts!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.