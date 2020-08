El look del día - agosto 21, 2020 Por Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la covid-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Andrea Legarreta Image zoom Instagram/Andrea Legarreta Juvenil y coqueta lució la presentadora con este jumpsuit con mangas tipo globo. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquinquirá Delgado Image zoom Instagram/Chiquinquirá Delgado Fabulosa lució la presentadora con este hermoso vestido maxi de manga larga con rayas multicolor. 2 de 9 Applications Ver Todo Chrissy Teigen Image zoom 2020 The Image Direct/The Grosby Group La modelo salió con su hija a comprar flores ataviada con este cómodo look de jeans, top blanco y sandalias planas. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Elle Fanning Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Superfemenina lució la joven actriz con este vestido azul cielo con mangas tipo globo, que combinó con un bolso de Gucci y sandalias planas. 4 de 9 Applications Ver Todo Jackie Guerrido Image zoom Instagram/Jackie Guerrido Regia lució la periodista con este minivestido negro tipo esmoquin que le sentaba de maravilla a su figura. 5 de 9 Applications Ver Todo Lili Estefan Image zoom Instagram/Lili Estefan La flaca es amante del rojo y este modelo corto con cuello halter es otra más de sus muchas piezas en este color. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marlene Favela Image zoom La actriz alborotó las redes cuando publicó esta foto llevando este sexy minivestido strapless que dejaba ver sus llamativas curvas. 7 de 9 Applications Ver Todo Zoe Saldaña Image zoom 2020 Coleman Rayner/The Grosby Group Cómoda y fresca lució la actriz con este veraniego vestido estampado que combinó con tenis blancos. 8 de 9 Applications Ver Todo Ana de Armas Image zoom Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group La actriz salió de compras con su novio, ataviada con este look de falda midi con corte A, camiseta blanca y zapatos planos. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View image El look del día - agosto 21, 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.