El look del día - enero 12, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Bella Hadid, Marlene Favela y la reina Letizia son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Bella Hadid Bella Hadid, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La modelo mostró su estómago de acero con este sexy crop top. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz dejó a todos boquiabiertos cuando llegó al programa Hoy (Televisa) con este hermoso jumpsuit rojo que le sentaba de maravilla a su figura. 2 de 10 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Para una edición más de Despierta América (Univision), la presentadora eligió este coqueto minivestido estampado, que complementó con botines. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Quedamos fascinadas con este fabuloso vestido verde menta que portó la presentadora mexicana. 4 de 10 Ver Todo Jessica Carrillo Jessica Carrillo, El look del dia Credit: Instagram/Jessica Carrillo En una de las más recientes ediciones de Al rojo vivo (Telemundo), vimos a la presentadora con este look de vestido estampado y botas marrones a la rodilla. 5 de 10 Ver Todo Mónica Naranjo Monica Naranjo, look del dia La cantante española llegó a una velada ataviada con este look de pantalón morado de talle alto y blusa azul turquesa. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paula Echevarría Paula Echevarria, look del dia Credit: Instagram La actriz española lució supercool con este cómodo y moderno look. 7 de 10 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Paolo Blocco/WireImage Su majestad se cubrió del frío cone ste elegante abrigo azul marino. 8 de 10 Ver Todo Tania Rincón Tania Rincon, look del dia Credit: Instagram/Tania Rincón Fresca y juvenil lució la presentadora mexicana con este atuendo de falda verde militar, top crema y botas por encima de la rodilla. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ximena Cordoba, look del dia Credit: Instagram/Cuéntamelo ya 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - enero 12, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.