Marlene Favela muestra la espectacular transformación de su cuerpo: ¡puro músculo! Sin perder sus curvas ni femineidad, la actriz compartió un bikinazo escultural donde se puede apreciar el cambio de su figura mucho más fibrosa y tonificada. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre se ha cuidado, pero ahora mucho más. Marlene Favela es una mamá enamorada de su pequeña Bella, pero también se ama a sí misma y así se lo ha hecho saber a sus seguidores. Su última publicación en redes ha desatado la locura. La también empresaria compartía su más reciente bikinazo en el que se puede apreciar la transformación que ha sufrido su cuerpo. Muchísimo más musculosa y definida, la protagonista de Gata salvaje presume unas piernas y un abdomen de acero solo posibles a base de mucho esfuerzo y ejercicio físico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A sus 43 años luce un cuerpo monumental que demuestra que ser mamá no implica en lo más mínimo no verse sexy. Al contrario, ¡Marlene está mejor que nunca! Sus cuidados le cuesta, eso sí. A través de sus videos y tutoriales en Youtube, la artista comparte recetas y tips de cómo verse así de saludable sin dejar de disfrutar un ápice de la vida. Tips y truquitos con los que hace partícipes a las mujeres de la importancia de quererse y mimarse para estar bien con una misma y los demás. Los piropos se dispararon tras esta imagen de modelo en estado puro que en menos de 24 horas ya roza los 300 mil Me Gusta en Instagram. "Cuerpo power", "Sirena", "Oh, Dios bendito", "Pasa los tips", "La verdadera cuerpa", "Qué tipazo", "Se mantiene en mejor forma física que muchas de veintitantos", reconocieron algunos fans. Una mamá, empresaria y trabajadora incansable que no se olvida de uno de sus papeles más importantes, el de mujer. ¡Divina!

