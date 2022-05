El look del día - mayo 5, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Miranda Kerr, Marlene Favela y Dua Lipa son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Jurka Ana Jurka, look del dia Credit: Instagram/Ana Jurka La presentadora luce como una muñequita con este look de minifalda con vuelos y top naranja. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Dua Lipa Dua Lipa, look del dia Credit: 2022 Goff Photos/The Grosby Group La cantante acaparó miradas con este fabuloso set fucsia de pantalón, chaqueta y crop top. 2 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz mostró sus llamativas curvas con este hermoso vestido morado a la rodilla. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Emma Stone Emma Stone, look del dia Credit: Milos Bicanski/Getty Images La talentosa actriz llegó a un evento enfundada con este moderno conjunto gris de pantalón y chaqueta. 4 de 9 Ver Todo Jennifer Connelly Jennifer Connelly, look del dia Credit: Vivien Killilea/Getty Images for Paramount Pictures Este increíble traje dorado con aplicaciones hizo que la actriz luciera fabulosa. 5 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica rodriguez, look del dia La presentadora combinó su coqueta minifalda negra con vuelos, con un top rojo de manga larga y sandalias atadas al tobillo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Olivia Culpo Olivia Culpo, look del dia Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Nos encantó este coqueto conjunto de minifalda y crop top que portó la modelo. 7 de 9 Ver Todo Marisol González Marisol Gonzalez, look del dia Credit: Instagram/Marisol González Regia lució la presentadora mexicana con este moderno jumpsuit blanco con cutouts. 8 de 9 Ver Todo Miranda Kerr Miranda Kerr, look del dia Credit: David Livingston/Getty Images) Superfemenina lució la modelo con este femenino vestido midi rosado. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

