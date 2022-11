Estas imágenes demuestran que la hija de Marlene Favela es la niña más fashion de las redes La pequeña tiene su propia cuenta de Instagram, manejada por su mamá, en dónde la vemos como toda una modelo llevando la ropa más bella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchas las famosas que tienen muchísimos años realizando producciones para la pantalla chica y por lo tanto se han convertido en las más queridas en muchas casas hispanas de Estados Unidos. Algunas de esas famosas ya han formado familia o han tenido hijos, que de paso también se han ganado el corazón de esos cientos de fanáticos. Ahora bien, entre esos pequeños, hay unos que ya van mostrando sus dotes para las cámaras y que al igual que sus progenitoras, seguramente darán mucho de qué hablar. Una de las pequeñas que más nos encanta ver es a Bella Seely, la hija de la querida actriz mexicana Marlene Favela, a quien hemos visto crecer y convertirse en toda una pequeña fashionista. Gracias a su famosa mamá y a las publicaciones que hace junto a la pequeña, Bella ya es muy conocida y querida por sus seguidores. Eso sí, además de bella y simpática, la pequeña de 3 años también se ha convertido en una de las mejor vestidas, o mejor dicho, en toda una fashionista. A menudo la vemos con looks supercool para una niña de su edad o piezas que hacen juego con la que en ese momento lleva su mamá. Nos encanta ver cómo la actriz la combina a la perfección y le pone ropa supeclásica y femenina. Sus accesorios favoritos son las carteras y las diademas. Mira a continuación por qué la pequeña es la más fashion de todo Instagram. ¡Queremos su clóset! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bella Seely, Marlene Favela Credit: Instagram/Bella Seely Bella Seely, Marlene Favela Credit: Instagram/Bella Seely Bella Seely, Marlene Favela Credit: Instagram/Bella Seely Bella Seely, Marlene Favela Credit: Instagram/Bella Seely Bella Seely, Marlene Favela Credit: Instagram/Bella Seely Bella Seely, Marlene Favela Credit: Instagram/Bella Seely

Estas imágenes demuestran que la hija de Marlene Favela es la niña más fashion de las redes

