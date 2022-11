Tienes que ver la impresionante colección de carteras que tiene Marlene Favela Además de su talento y carisma, la actriz es conocida por su buen gusto al vestir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando hablamos de las actrices más bellas y queridas de México, uno de los primeros nombres que nos llega a la cabeza es el de Marlene Favela y no es para menos. La guapa artista lleva más de 20 años de carrera y durante ese tiempo ha protagonizado varios culebrones y ha participado en muchas producciones exitosas. Además de ser admirada por su talento y carisma, sus fanáticos también elogian mucho su estilo. Es por eso que la actriz decidió poner su propia tienda de ropa con la cual le está yendo increíble. Eso sí, aún teniendo la tienda, Favela no se restringe de usar piezas de otras boutiques y a menudo la vemos vestida de pies a cabeza de dos tiendas en particular. Además de la ropa, a la artista le encantan los bolsos, y nos hemos percatado de que tiene una extensa colección de carteras, la mayoría de ellas réplicas de marcas prestigiosas. En su colección tiene réplicas de carteras de marcas como Gucci, Dior, Prada, Yves Saint Laurent y Louis Vuitton, entre otras. Según sus publicaciones, estas piezas las compra o las recibe de parte de dos tiendas en específico. Una de ellas es Me Boutique, en dónde ofrecen una gran variedad de piezas de imitación. No solo tienen bolsos, sino también correas y ropa de marcas como Zimmerman y Dolce & Gabbana, y esas también se las hemos visto a Favela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La otra tienda en la que la actriz obtiene sus piezas se llama Prettylittlethingny y está ubicada en La Gran Manzana. Ahí también tienen disponibles piezas de imitación de algunos de los diseñadores más prestigiosos y tenemos que admitir que en ambas tiendas, la mercancía luce casi idéntica a la original. A continuación, échale un vistazo a algunas de las fabulosas carteras de imitación que la actriz tiene en su colección. Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela marlene favela carteras Credit: Instagram/Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela Instagram/Marlene Favela Credit: Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tienes que ver la impresionante colección de carteras que tiene Marlene Favela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.