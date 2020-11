Close

¡El vestido con el que Marlene Favela causa furor y todas las mujeres quieren! La empresaria ha creado tendencia con un vestido jean del que ya todos hablan. Se trata de un modelo exclusivo de su tienda online. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo de la nueva y original colección de muñecas de su hija Bella, Marlene Favela no solo sorprendió con su entrañable y apasionante proyecto sino con el modelito que lució durante la promoción. Se trata de un espectacular vestido jean por encima de la rodilla y con mangas de princesa que ha causado furor desde que vio la luz. El conjunto es un diseño exclusivo de su otra gran empresa, Marlene Favela Fashion, una tienda online con ropa elegida por la artista que ofrece modelos de lo más originales y llamativos. Como por ejemplo este que ya todas quieren. Las redes se vinieron abajo preguntando por este vestido que si sigue así agotará existencias en breve por la alta demanda. Este conjunto vuelve a poner de moda la tela vaquera y ese aire ochentero que este año está de regreso con más fuerza que nunca. "Las modas siempre regresan, logra que tu estilo permanezca", escribía Marlene en esta publicación en la que ella modela. La empresaria está arrasando con sus proyectos. Esta tienda virtual era uno de sus grandes sueños y ya camina por sí sola gracias al esfuerzo, el trabajo y la entrega de esta mujer emprendedora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vestidos largos, cortos, de cuero, de colores vivos o más apagados, para el día o la noche, elegante o más casual, nada se le resiste a esta colección que ha ido creciendo y que ya es imprescindible para muchas mujeres. Los originales modelos están a disposición en el perfil de Instagram de Marlene Favela Fashion que ella misma maneja y donde está en directo contacto con las seguidoras informándoles de todo lo que necesiten. Una mujer emprendedora que sigue demostrando que los sueños sí se cumplen.

