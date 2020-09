¡Esta es la espectacular colección de vestidos con la que Marlene Favela está arrasando! La actriz y feliz mamá está triunfando en su nueva faceta de empresaria de moda con una línea de ropa para la mujer latina que llega cargada de estilo, color y mucha originalidad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Haga lo que haga, lo hace desde el corazón, por eso sus proyectos y sueños salen a las mil maravillas. Marlene Favela, ahora también mujer emprendedora dedicada a la moda, ha lanzado una colección de vestidos con la que está, literalmente, arrasando. A través de Marlene Favela Fashion, la también actriz nos ha presentado su nueva línea de conjuntos donde los colores vivos, los estampados y, sobre todo, la elegancia son los grandes protagonistas. De tirantes, de manga larga o palabra de honor, los hay para todos los gustos, siempre con el toque tan único de Marlene que consiste en realzar la figura de la mujer latina. Nadie como ella para modelarlos y mostrárselos a su público a través de este nuevo perfil en Instagram. Cada modelo va acompañado de un complemento que lo hace más especial, la sonrisa de Marlene. Bueno, y también con frases de diseñadores de alta costura que aman o amaron la moda locamente. "¡La simplicidad es la clave de la verdadera elegancia! (Coco Chanel)", escribió en uno de sus posts. El principal objetivo de la mamá de Bella con este nuevo y apasionante proyecto ella misma lo explica en este video publicado en su canal de Youtube. "Aquellas mujeres latinas que se quieran ver bellas, lindas, pues darles tips. Es un proyecto en el que llevo trabajando muchísimo, no soy una experta de moda pero tengo mucha ilusión", contó entusiasmada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marlene siente que el mercado para las latinas sigue estando un poco flojo, por eso con esta página pretende ayudar, orientar y, sobre todo, mostrar modelos al alcance de todos que les hagan verse bellas. "Son modelos que yo he elegido pensando en la mujer latina, emprendedora y que quiere empoderarse, que se quiere ver linda y elegante, sin gastar mucho dinero. ¡Mi página es la ideal!", prosigue. Muchísimas felicidades por esta nueva aventura profesional que ya ha sido acogida con los brazos abiertos y que ofrece muchos modelos online sin necesidad de salir a la calle. Algo muy de agradecer, teniendo en cuenta los tiempos que corren. ¡Millones de gracias, Marlene!

