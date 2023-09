Marjorie de Sousa se somete a un novedoso tratamiento estético para rejuvenecer rostro y cuello A la actriz venezolana le encanta cuidarse y visitó a su dermatóloga para probar un tratamiento de radiofrecuencia que estimula la producción de colágeno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marjorie de Sousa puede presumir un cuerpo y un rostro divinos. La guapa actriz está de regreso en el foro de grabación en México con Golpe de suerte, novela que cuenta con las actuaciones protagónicas de Mayrín Villanueva, Eduardo Yáñez, Eva Cedeño y Gonzalo García Vivanco, y en la que la venezolana funge como villana. En un descanso entre grabaciones, pues también es asesora el el show Veo como cantas, la artista pasó por su clínica dermatológica de confianza para someterse a un innovador tratamiento que compartió con sus seguidores. Marjorie de Sousa comparte tratamiento estético Credit: Instagram "Es un tatamiento para levantar. Tenía rato que quería hacerlo pero como he estado expuesta al sol y a muchas luces no había podido", explicó la actriz de El conde en su cuenta de Instagram. Se trata de Morpheus, un aparato de radiofrecuencia fraccional mínimamente invasivo, con microagujas recubiertas de oro que penetran en las capas de la piel media y aporta numerosos beneficios como estimular la producción de colágeno, remodelar el tejido subdérmico y reestructurar las capas responsables de la flacidez y celulitis, entre otros. Marjorie de Sousa comparte tratamiento estético Marjorie de Sousa comparte tratamiento estético Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram Guapísima sin maquillaje, la mamá de Matías mostró el proceso que según ella "No duele, pero molesta, es rara la sensación", y que se realizó en la zona del cuello y también en el rostro. "Literalmente es como que me engrapas la cara", le dijo a la doctora Paola Eraso, de la clínica dermatológica Copaiba en Ciudad de México. "Todo sea por vernos guapas". Marjorie de Sousa comparte tratamiento estético La doctora Paola Eraso mostrando las agujas de Morpheus. | Credit: Instagram Hace unos días, De Sousa compartió otro video en el que la veíamos entrenando duro. Según explicó se trata de una rutina de meditación activa que combina varias disciplinas de wellness con intenso ejercicio físico y le hacen estar así de en forma. Marjorie de Sousa comparte tratamiento estético Credit: Instagram "Esto me cambió la vida, este grupo de entrenadores son ángeles en el camino de muchos. Así los veo yo y los quiero un montón. Gracias por exigirme, ayudarme , retarme, sacarme de mi zona de confort, sobre todo por estar en cada proyecto y ayudarme a sentirme y verme bien" escribió al pie del video. Centrada en su trabajo y en su hijo Matías de 6 años, que comparte con Julián Gil, la actriz celebró en julio el cumpleaños de su pareja actual, Vicente Uribe, con quien le dio una nueva oportunidad al amor en el2020.

