¡Wow! Marjorie de Sousa cambió de look y luce espectacular La actriz venezolana dejó atrás su rubio eléctrico y se puso un color más acorde a la temporada de otoño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los cambios de look nunca pasan de moda entre las celebridades. Y es que en su caso es muy necesario ser camaleónicas para poder estar vigentes y obtener siempre nuevos proyectos. Es por eso que su cabello es una de sus mejores armas de trabajo porque pueden cambiarlo de color para un personaje, cortarlo para lucir diferente o usar extensiones para cautivar. Es por eso que a cada momento estamos descubriendo que alguna actriz o cantante tiene un nuevo corte de pelo, tal y como lo hizo hace poco Ana Brenda Contreras, o con un nuevo color, como lo acaba de hacer Marjorie de Sousa. Así como lo lees, la actriz ni corta ni perezosa se fue a su estilista de cabecera para terminar el año como un nuevo look y una nueva actitud. Fue gracias a un divertido video que la venezolana le mostró a sus seguidores su nuevo color. "Cambios", tituló la artista su publicación, la cual ya tiene más de 300,00 vistas y casi 600 comentarios, todos elogiando su look. El cambio estuvo a cargo del estilista Julián Bello, de Julian Hair Studio, ubicado en la Ciudad de México. La actriz sigue siendo rubia pero ahora tiene el cabello teñido de un rubio un poco más oscuro, comparado con el rubio dorado que tenía. Además, el estilista también le hizo highlights casi rubio cenizo que le dieron el toque perfecto a este nuevo y moderno look. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora bien, no sabemos si la actriz se animó a cambiar de look para darle vida a un nuevo personaje o porque simplemente se le antojaba cambiar un poco. Lo cierto es que luce espectacular. A nosotras nos encanta y también se nos antoja también hacernos algunos cambios.

