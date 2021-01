Close

El look del día-diciembre 29, 2020 Por Yarely Aguilar Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Marjorie De Sousa/Instagram En estos días festivos muchas famosas están en plan de descanso y vacaciones aún tomando las precauciones debidas por la COVID-19. Igual las hemos visto ataviadas con coquetos, modernos y casuales looks que nos inspiran. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Jennifer López Image zoom Credit: Backgrid/The Grosby Group Hasta con la ropa más casual, La Diva del Bronx siempre luce espectacular. Vimos a la cantante por las calles de Nueva York con este conjunto atlético de suéter y pantalón verde pino, chaleco de peluche color beige, gafas negras, tenis blancos y su fabuloso bolso de Hermés. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Marjorie de Sousa Image zoom Credit: Marjorie De Sousa/Instagram La venezolana ya está más que lista para despedir el 2020 y así de coqueta la vimos con un conjunto de chaqueta y pantalones estilo palazzo de lentejuelas que llevó con un sostén negro. ¡Qué sexy! 2 de 10 Applications Ver Todo Ninel Conde Image zoom Credit: Ninel Conde/Instagram Sabemos que la cantante es una amante de marcas de alto calibre como Christian Dior o Balenciaga, entre otras. Así de fabulosa la vimos con la famosa saddle bag de Dior que tiene un valor de $3,900 y sandalias de la misma marca que cuestan $690. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Gelena Solano Image zoom Credit: Gelena Solano/Instagram La reportera optó por un atuendo denim on denim: una chaqueta con apliques plateados, top negro y shorts de mezclilla con estampado de graffiti para relajarse en su casa. 4 de 10 Applications Ver Todo Migbelis Castellanos Image zoom Credit: Migbelis Castellanos/Instagram La ex-reina de belleza sigue disfrutando de sus vacaciones navideñas por Atlanta con un estilo moderno y apropiado para el clima. Lució guapísima con un abrigo de cuero con mangas y cuello de peluche, medias estampadas y botines negros. 5 de 10 Applications Ver Todo Claudia Martín Image zoom Credit: Claudia Martín/Instagram Con un look muy cómodo de camisa blanca y pantalones negros, captamos a la actriz mexicana grabando para la novela, Fuego Ardiente (Televisa). 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Danna Paola Image zoom Credit: Danna Paola/Instagram Nos encanta cómo la mexicana combina prendas muy cool como sus botas estilo militar blancas, pantalones de látex y suéter tejido con estampados festivos de Navidad. ¡Queremos todo su look! 7 de 10 Applications Ver Todo Salma Hayek Image zoom Credit: Salma Hayek/Instagram La actriz mexicana volvió a paralizar las redes sociales al presumir su escultural figura con un traje de baño de dos piezas color fucsia, salida con estampados del mismo color, gafas negras y un sombrero de paja. ¡Salma, pásanos la receta! 8 de 10 Applications Ver Todo Victoria La Mala Image zoom Credit: Victoria La Mala/Instagram Si de resaltar atuendos se trata, la cantante sabe muy bien cómo hacerlo. En esta ocasión eligió un espectacular bolso negro con apliques dorados de Louis Vuitton para lucir con una blusa manga larga con estampado animal y pantalones de mezclilla negros. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ivy Queen Image zoom Credit: Ivy Queen/Instagram Cómoda y femenina lució la puertorriqueña en este vestido veraniego de aire bohemio con estampado de flores y cortes asimétricos que acopló con accesorios plateados. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Close Login

Close View image El look del día-diciembre 29, 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.