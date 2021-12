¡Marjorie de Sousa causa sensación con su nuevo cambio de look! "Bella y lo que le sigue" La actriz venezolana, que se atreve con todo, dio un paso más en su imagen y mostró el resultado final de una transformación con la que despide el 2021. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todo lo que hace lo convierte en oro. La clave de Marjorie de Sousa para conseguirlo no es otra que hacer las cosas con el corazón. Después de un año repleto de éxitos en su carrera, tocaba dar un cambio a su imagen. ¡Y vaya si lo ha hecho! Desde sus redes ha hecho cómplices a sus casi 8 millones de seguidores de su nuevo look de Barbie. Además de cambiar el color de su larga melena, también ha dejado a un lado su estilo alisado para dar rienda suelta a unos rizos muy especiales. La actriz venezolana acertó de lleno. Al menos así coincidieron sus fans que no cesaron en halagarla y piropearla al ver esta impresionante estampa. "Bella y lo que sigue", "Espectacular le quedó ese color", "Diosaaaa", "Ella es muy hermosa pero ahora más", "Despampanante, hermoso", escribieron tan solo algunos asombrados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de La desalmada se mostró igualmente feliz al dar este paso del que presumió de lo más divertida en su perfil de Instagram junto a su artífice del Julian Hair Studio de Miami. Definitivamente el 2021 ha sido un SÍ en mayúsculas para la también cantante y feliz mamá. Y es que además de triunfar en su carrera, el amor también ha vuelto a llamar a su puerta de la mano del empresario mexicano Vicente Uribe. Así lo ha podido saber People en Español a través de una fuente cercana a los enamorados. "Tienen planes sólidos de tener una familia", compartió dicho allegado a nuestra redacción. Y eso no es todo: "También habrá boda". Marjorie de Sousa TELEVISA/UNIVISION | Credit: TELEVISA ¡Enhorabuena por los éxitos personales y profesionales, querida Marjorie!

