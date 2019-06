Mario Testino: "La verdadera belleza resiste el paso del tiempo"

Conocido como uno de los fotógrafos más relevantes de las últimas décadas Mario Testino se ha consolidado a través de los años como el fotógrafo predilecto tanto de los famosos y la realeza, como de las mejores revistas de moda a nivel mundial. Este año el retratista peruano, que en septiembre subastará en Sotheby’s una selección de obras de su colección en beneficio del Museo Mate de Perú, cumple 36 años de carrera. Con él conversamos sobre su visión de la belleza, la cualidad que más admira en las mujeres y su nuevo objetivo de crear imágenes que celebren una actitud positiva.

Tú has trabajado con algunas de las mujeres más bellas del mundo como Gisele Bundchen, Kate Moss y la princesa Diana, ¿cuál es tu definición de la belleza hoy en día?

Cuando comencé a trabajar en la década de los ochenta, todavía estábamos influenciados por los años cincuenta, y por eso nuestro objetivo era que el cabello, el maquillaje, todo estuviera perfecto. De pronto, en los noventa llegó la mujer real, y las revistas de moda empezaron a mostrar a la mujer que se veía en las calles. ¿Qué vemos hoy? Las modelos como Christy Turlington y Kate Moss siguen vigentes y tienen alrededor de cuarenta años; no solo mostramos modelos de vente. La verdadera belleza resiste el paso del tiempo.

¿Qué opinas de retocar las fotos y del hecho de que tanta gente, sobre todo en las redes sociales, retoquen sus fotos?

Es un tema bastante complicado, pero no estoy a favor de hacer retoques para cambiar la fisonomía de una persona, y no hablo solamente de lo digital. Los retoques deberían limitarse a mejorar lo que ya existe. Si quieres hacerte un cambio en el cabello, lo cortas, lo cual es un retoque. Si te maquillas para mejorar el rostro, eso es retocar. Incluso ir al dentista se puede considerar un retoque. Si puedes hacer que las cosas se vean como las imaginas en la cabeza, debería estar permitido. A veces, cuando el muro no tiene la altura que estoy buscando, lo puedo extender de manera digital. Eso es realzar.

¿Qué fue lo que te atrajo de la campaña #Realbeauty de Dove en donde fotografiaste a mujeres de la vida real?

Me encanta que Dove esté invirtiendo no solo en promocionar sus productos para el cabello y el cuidado de la piel, sino en realmente empoderar a las mujeres. En una trayectoria de 60 años la marca se ha preocupado por la mujer y por celebrar su belleza real. Creo que esto es muy importante en los tiempos que corren, cuando tenemos que ser lo más inclusivos posible para tener un impacto positivo en el mundo.

¿De qué manera es diferente fotografiar a una estrella vs fotografiar a una persona común y corriente?

Llegué a la conclusión de que no es muy distinto que el trabajo con actores o modelos, porque en algún momento ellos también fueron principiantes. Se trata de lograr que se relajen y sacar lo mejor de ellos.

¿Qué opinas del hecho de que el mundo de la moda esté empezando a incluir a modelos y mujeres de diferentes tipos de cuerpos, nacionalidades y edades?

Creo que la tendencia a la diversidad en la moda está creciendo porque ahora las personas tienen acceso a todo. Se puede ver a una persona que viste un conjunto en la revista, y luego la puedes ver en las calles haciendo las cosas de todos los días mientras los paparazzi la fotografían. Ya no podemos simular que las cosas no son como son. Por eso, todos estamos aprovechando la realidad que las revistas como Grazia, Hello e Instyle han logrado retratar con tanto éxito. Además, al mostrar distintos tipos de cuerpos, nacionalidades y edades, la moda se torna más emocionante. Se contempla la belleza de otra manera, lo que nos hace crecer creativamente de distintas formas. Ya no existe una única visión de la belleza.

Naciste y creciste en Lima, Perú. Cuéntanos de qué manera aflora esa influencia en tu trabajo.

Lima siempre fue una fuente de inspiración para mí y mi trabajo. Los colores, las tradiciones, la arquitectura, la historia, etc. Todas esas cosas han impactado en mi trabajo de manera asombrosa. La cultura latina se basa en la calidez hacia el otro y creo que mi trabajo refleja esa actitud positiva.

Tu carrera ha sido sin duda un éxito, pero si tuvieras que cambiar algo, o darle un consejo a las personas que empiezan en un trabajo creativo como el tuyo, ¿qué les dirías?

Estar abiertos a las críticas desde el comienzo. Me llevó mucho tiempo aceptar las opiniones de otras personas y verlas como un beneficio. Siempre las consideraba una amenaza, en lugar de una ayuda para mejorar.

¿Cuál es la cualidad en una mujer que más te atrae como fotógrafo?

Hay distintas cosas que me atraen, depende mucho de cada mujer. Pero creo que lo que más me atrae es una actitud positiva y la sonrisa. Una sonrisa te hace ver bien. En las fotos donde todos lucen genial, normalmente encontrarás que todos están sonriendo.

¿Cuáles fueron tus primeras referencias en cuanto a belleza o quienes influyeron en la manera en la que ves la belleza?

Todo me inspira. Puedo estar en una habitación mirando por la ventana e incluso mirando cómo se mueven las nubes y eso me puede conmover. O puedo estar en una tienda de segunda mano mirando cosas del pasado e inspirarme en esos objetos. Creo que la inspiración puede venir de cualquier cosa. Mis editores también influyen sobre mi visión de la belleza porque todos ellos ven la belleza en distintas personas, estilos y gustos. La Directora de moda, Lucinda Chambers, me llevó hace poco a Cornwall por una sesión fotográfica y el tema era los viajeros. No es algo en lo que acostumbre a centrarme, pero ella me hizo verlo de una manera completamente diferente.

¿Como definirías este momento en tu carrera? ¿Qué cosas están despertando tu interés o te están inspirando para tu próximo paso?

Como latinoamericano, tengo una visión muy positiva de la vida, pero es un aspecto que todavía no exploté al máximo. Cuando comencé a tomar fotos de personas sonriendo, muchas personas las menospreciaban y las consideraban muy comerciales. Ahora quiero descubrir cómo hacer que esa actitud positiva y esa forma de trabajar y fotografiar sean creíbles dentro de la industria.