Todos los detalles del original vestido de novia de Marimar Vega La actriz optó por un diseño de aire lencero en rosa empolvado muy favorecedor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vestido novia MArimar Vega Credit: Medios y Media/Getty Images A pesar de que ha pasado más de una semana desde que Marimar Vega contrajera matrimonio con el director de fotografía Jerónimo Rodríguez, todavía no nos hemos recuperado de la hermosura y originalidad de su vestido de novia. Vega, quien estuvo casada con el también actor Luis Ernesto Franco durante tres años, quiso que su segundo enlace fuese único, igual que su traje. Así que para dar el sí en Acapulco, en uan romántica ceremonia en una azotea frente al puerto, confió en Siouzana Melikian y Patricia Garza, creadoras de la firma HUA, para confeccionar el diseño de ensueño. La intéprete de Eternamente tuya nos dejó maravilladas con su vestido en color rosa palo con el cuerpo ceñido, estilo bustier, con tirantes finos, copas drapeadas y finas aplicaciones metálicas: La falda larga hasta los pies con una cascada de volantes blancos y rosas, le hacía ver como una bailarina moderna tal y como pudimos ver en las fotografías tomadas por Vicky Zappegno. Vestido novia MArimar Vega Credit: Vicky Zappegno El diseño resaltaba su esbelta silueta y comulgaba a la perfección con el aire bohemio y relajado que tuvo la celebración. "Este vestido no podía haber sido más perfecto" escribió la actriz de El juego de las llaves sobre el modelito de inspiración lencera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto a los accesorios, como si de Cenicienta se tratase, portó unos tacones con pedrería brillante y transparencias, que se anudaban con un lazo satinado también en un tono rosado; y un ramo de flores en una paleta de tonos ocres, blancos y rosas, amarrado con una tira de tela. Vestido novia Marimar Vega Credit: Vicky Zappegno Para crear su look de belleza confió en el estilista Viktor Rangel, quien optó por resaltar la mirada de la actriz sobre una piel luminosa e impecable. Con sombras rosadas y rímel, la protagonista de Amor cautivo lució su melena semirrecogida con unas trenzas medio deshechas y decoradas con anillos metálicos. Vestido novia Marimar Vega Credit: Instagram Las amigas de la novia, entre las que se encontraban su hermana Zuria Vega, y compañeras de profesión como Maite Perroni, Adriana Louvier, Rossana Najera o Martha Higareda, también lucieron muy elegantes, con vestidos monocromáticos en tonos pastel con detalles románticos como vuelos, encajes o transparencias. ¿Qué les pareció el diseño?

