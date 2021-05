Siéntete como una diva de Hollywood con este maquillaje inspirado en Marilyn Monroe La mítica actriz de Hollywood inspira esta colección de 15 piezas, entre labiales, polvos y sombras, que desearás tener en tu tocador. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Maquillaje inspirado en Marilyn Monroe Credit: Alfred Eisenstaedt/Pix Inc./The LIFE Picture Collection via Getty Images Si sueñas con experimentar el glamour de las divas de Hollywood en tu tocador, estás más cerca de conseguirlo gracias a la última colección de Bésame Cosmetics, inspirada en la icónica actriz Marilyn Monroe. Famosa por sus interpretaciones en Some Like It Hot o Gentlemen Prefer Blondes, y haber confesado que lo único que utilizaba para dormir eran unas gotitas de Chanel Nº5, todos tenemos en mente a la coqueta rubia con labios rojos, piel de porcelana y delineador negro. Ahora, la fundadora de Bésame Cosmetics, Gabriela Hernández, quien es también historiadora de maquillaje, se ha inspirado en los productos reales: texturas, formas, colores y hasta envoltorios, que utilizaba Monroe para crear esta colección de 15 piezas únicas. "Hemos diseñado esta colección de maquillaje para presentar los colores y productos favoritos de Marilyn con exactitud histórica", comenta Hernández, quien también forma parte del board del Museo del Maquillaje de Nueva York. "Estos colores son auténticos y estamos muy orgullosos de lanzar esta colección, un reflejo de Marilyn y su etilo personal. Llevar su maquillaje es una manera de celebrar quién era y su influencia en el mundo de la belleza". Maquillaje inspirado en Marilyn Monroe Credit: Cortesía Bésame Cosmetics Con un packaging muy elegante en el que predominan los colores negro y dorado, y la firma de la actriz, todas las piezas son libres de crueldad animal, sin parabenos ni aceites minerales, y se elaboran de manera sostenible en California. "El legado de Marilyn en la industria de la belleza ha trascendido el estatus de ícono", dice Dana Carpenter, vicepresidenta ejecutiva de Entertainment, Authentic Brands Group, dueños de los bienes de la actriz. "Popularizó muchos looks de maquillaje que son relevantes hoy en día. Los productos de Bésame son atemporales, elegantes y encajan perfectamente en la marca de Marilyn". Maquillaje inspirado en Marilyn Monroe Credit: Cortesía Bésame Cosmetics The Essential Marilyn Collection, de Bésame Cosmetics. $245. besamecosmetics.com En la colección podemos encontrar pintalabios, rímel, polvos sueltos, sombras de ojos, brillos labiales, delineadores de labios y ojos, pestañas postizas, iluminador y un sacapuntas para los lápices. Todos en tonos similares a los que usó en la vida real -como el labial coral- o en sus películas y presentados en empaques inspirados en los que tenía la actriz entre sus pertenencias, como el compacto de los polvos o el tubo del pintalabios, que es una réplica de los que usaba la divina rubia, con un diamante falso en lo alto. Maquillaje inspirado en Marilyn Monroe Credit: Cortesía Bésame Cosmetics Individual Red Hot Red Lipstick, de Bésame Cosmetics. $26. besamecosmetics.com Con nombres como Silver Screen Powder para los polvos sueltos, Girl's Best Friend para el rímel o Bombshell para la paleta de sombras de ojos, existen tres sets de productos disponibles: el Red Hot Red Lipstick, inspirado en el pintalabios rojo que Marilyn utilizó en Some Like It Hot, The Essential Marilyn Collection, que incluye casi todas las piezas de la colección en una bonita caja de coleccionista, y el set Red Carpet, una cajita más pequeña que incluye la polvera rellenable y el mítico labial rojo. Maquillaje inspirado en Marilyn Monroe Credit: Cortesía Bésame Cosmetics Red Carpet, Compact and Lipstick Set, de Bésame Cosmetics. $105. besamecosmetics.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda, una colección indispensable para disfrutar de todo el glamour de Hollywood y rendir tributo a una de las actrices más icónicas de la modernidad.

