Conoce los secretos de belleza de Marielis Ramos, la creadora de la marca Hair Plus La empresaria dominicana comparte sus tips para lograr que su larga melena esté brillosa y saludable. Además, nos revela cómo hace para mantener un rostro libre de arrugas y manchas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La CEO y fundadora de la marca Hair Plus, Marielis Ramos, tiene sus trucos para el éxito por supuesto, pero también los tiene para mantener su cabello increíblemente brilloso, sano y largo. Por esto, conversamos con ella para que nos compartiera algunos de sus consejos de belleza. La empresaria dominicana originaria de la provincia La Vega, dijo que el uso de la plancha está prohibido en su rutina. Además, cuando se lava el pelo evita usar agua caliente o tibia porque abren las cutículas y esto a su vez, incentiva la resequedad y porosidad. "Estoy en contra de la plancha o herramientas de calor directo lo más importante es siempre cuidar el cabello y si ya tienes una actividad y quieres hacerte por ejemplo unas hondas, siempre usar protector térmico", dijo. Añadió: "Uno de los tips que ayuda a controlar el frizz es lavarse el cabello con agua a temperatura o fría". Aclaró que recomienda siempre usar agua filtrada ya que la que no está depurada contiene cal y esto contribuye a la caída y la caspa. Marielis Ramos, CEO de Hair Plus. Marielis Ramos, CEO de Hair Plus Left: Credit: Cortesía Right: Credit: Cortesía Sobre cómo estimular el crecimiento, aconsejó cuidar lo que se come y consumir alimentos como el salmón o las almendras. En cuanto a su rutina para cuidar el rostro, Ramos explicó que el protector solar nunca le falta, aun cuando no tiene que salir. Además, siempre se lava el rostro con agua fría y duerme con fundas de almohada de ceda para evitar arrugas y proteger el frizz del cabello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El agua fría hace que se abran los poros y que lo vayas a aplicar después penetre mucho mejor. Uso también muchas cremas hidratantes, trato de no maquillarme tanto, solo cuando tengo cosas puntuales, no abusar, no dormir nunca con el maquillaje", manifestó. Si quieres conocer su historia y saber más de sus consejos de belleza ¡mira la entrevista completa colgada en el video de arriba!

