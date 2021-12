El look del día – diciembre 29, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Marielena Davila, Look del día Credit: Instagram/Marielena Davila Eva Longoria, Kim Kardashian y Marielena Dávila son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estos looks y elige tu favorito! Empezar galería Eva Longoria Eva Longoria, look del día Credit: Mega/The Grosby Group Le dio un toque chic a su look casual con un minibolso de Chanel. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio, look del día Credit: Splash News/The Grosby Group La modelo brasileña salió a pasear en bote con un bikini, short de jean y una blusa vaporosa. 2 de 9 Ver Todo Marielena Dávila Marielena Davila, Look del día Credit: Instagram/Marielena Davila Divina lució la hija de Chiquinquirá Delgado y Guillermo Dávila con este traje de baño de estampado felino. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian, look del día Credit: Instagram/Kim Kardashian Junto a su bebé Chicago, mamá e hija disfrutaron de un día en un museo de arte en San Francisco. 4 de 9 Ver Todo Lauren Sánchez Lauren Sanchez, Look del día Credit: Eliot Press/The Grosby Group Junto a su novio Jeff Bezos, la periodista disfrutó de un día bajo el sol luciendo un bikini negro y un cover-up chic. 5 de 9 Ver Todo Ivy Queen Ivy Queen, Look del día Credit: Instagram/Ivy Queen Como una veinteañera lució la reggaetonera con esta propuesta blanca y un abrigo rojo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gelena Solano Gelena Solano, Look del día Credit: Instagram/Gelena Solano La presentadora compartió este look perfecto para los días fríos con sus seguidores en Instagram. 7 de 9 Ver Todo Nicole Suárez Nicole Suarez, Look del día Credit: Instagram/Nicole Suarez Nos encantó esta versión femenina del pantsuit tradicional que lució para Hoy Día (Telemundo). 8 de 9 Ver Todo Nicky Hilton Nicky Hilton, look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group La socialité salió de compras con este look cómodo y casual. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

