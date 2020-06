El look del día - junio 4, 2020 Por Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Maribel Guardia Si bien la mayoría de las famosas están encerradas en casa a causa del Covid-19, eso no quiere decir que no salgan al supermercado, a caminar su su mascota o que decidan ponerse bellas para estar en casa. También algunas tienen que ir a trabajar y cumplir con su rol de informar o entretener a la comodidad. Así que aquí tenemos un mix de atuendos. Mira a continuación las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Con quién te identificas? Empezar galería Carolina Sarassa Image zoom Instagram/Carolina Sarassa La presentadora de noticias lució muy fresca y elegante con este vestido rojo con vuelos, que combinó con zapatos cremas. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Erika Csiszer Image zoom La presentadora encantó a sus seguidores con su hermosa sonrisa y este top verde neón con sensual escote. 2 de 10 Applications Ver Todo Inés Gómez Mont Image zoom Instagram/Inés Gómez Mont La presentadora mexicana lució muy juvenil con este look de pantalón corto, blusa azul a rayas con mangas abullonadas y tenis blancos. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Lourdes Stephen Image zoom Instagram/Lourdes Stephen La presentadora se enfundó en este llamativo minivestido multicolor con mangas abullonadas para una transmisión más de Sal y pimienta (Univision). 4 de 10 Applications Ver Todo Karina Banda Image zoom La presentadora optó por un pantalón blanco de talle alto, blusa azul cielo y sandalias cremas, para una de las más recientes transmisiones de El gordo y la flaca (Univision). 5 de 10 Applications Ver Todo Adamari López Image zoom Instagram/Un nuevo día Este look de pantalón negro, delicada blusa blanca y zapatos negros de plataforma, hizo que la presentadora luciera más estilizada. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Maribel Guardia Image zoom Instagram/Maribel Guardia Ya que no tiene ningún evento formal en puerta, la actriz y cantante decidió ponerse este sexy y elegante vestido planteado con cutouts y pronunciado escote de Lugavi, para tener una fiesta en su clóset. 7 de 10 Applications Ver Todo Irina Shayk Image zoom 2020 Splash News/The Grosby Group La modelo mostró sus largas piernas con un pantalón corto de mezclilla que complementó con una camisa a cuadros oversized y tenis blancos. 8 de 10 Applications Ver Todo Marisol González Image zoom La presentadora mexicana lució muy chic con este jumpsuit naranja con mangas tipo globo, que complementó con zapatos tornasol. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Máxima Image zoom 2020 DPA Gruppe/The Grosby Group Para cumplir con un compromiso junto a su esposo, su majestad eligió este hermoso vestido negro con bordados. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

