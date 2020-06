El look del día - junio 24, 2020 Por Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Maribel Guardia Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la Covid-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Kylie Jenner Image zoom Photo © 2020 Mega/The Grosby Group Spain La socialité acaparó todas las miradas con este look de pantalón de cuero, y top gris tipo corsé. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Maribel Guardia Image zoom Instagram/Maribel Guardia Qué fabulosa y sofisticada lució la actriz y cantante con este jumpsuit blanco con escote profundo y mangas tipo globo. 2 de 9 Applications Ver Todo Jessica Carrillo Image zoom Instagram/Jessica Carrillo La presentadora mostró su hermosa barriga de embarazo con este femenino vestido fucsia. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Rashel Díaz Image zoom Instagram/Rashel Díaz La presentadora eligió este clásico vestido camisero y zapatos atados al tobillo, para una de las más recientes transmisiones de Un nuevo día (Telemundo). 4 de 9 Applications Ver Todo Aleyda Ortiz Image zoom Instagram/Aleyda Ortiz Hermosa lució la exreina de belleza con este veraniego vestido azul con estampado floral y vuelos. 5 de 9 Applications Ver Todo Maity Interiano Image zoom Instagram/Maity Interiano Quedamos fascinadas con este elegante jumpsuit blanco que portó la reportera. ¡Wow! 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Galilea Montijo Image zoom Instagram/galilea Montijo Este hermoso vestido negro con estampado floral y vuelos, hizo que la presentadora mexicana luciera muy femenina. 7 de 9 Applications Ver Todo Ana de Armas Image zoom 2020 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Captamos a la actriz luciendo muy cómoda y casual con este look de pantalón negro, top blanco con mangas abullonadas y sandalias planas. 8 de 9 Applications Ver Todo Olivia Palermo Image zoom 2020 Instar Images/The Grosby Group Así de fabulosa con este conjunto rosado de falda midi y blusa con los hombros al descubierto, combiando con mules de terciopelo y un bolso de rafia, salió la socialité a caminar su perro por las calles de Nueva York. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

El look del día - junio 24, 2020

