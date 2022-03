Maribel Guardia revela su tratamiento para lucir tan joven a los 62 años ¡y no es cirugía! Maribel Guardia tiene su "secreto de la juventud" que por fin ha decidido compartir con sus fans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 62 años, Maribel Guardia tiene una figura envidiable y sus seguidores se lo dejan saber todo el tiempo. Pero mantener la forma no es una tarea fácil y lleva mucho empeño y dedicación. Además de su rutina de ejercicios y un estilo de vida saludable, la actriz tiene su "secreto de la juventud" que por fin ha decidido compartir con sus fans. Se trata nada más y nada menos que de una terapia basada en células madre que le inyectan a su cuerpo a través de un catéter intravenoso, además de "un shot de vitaminas". De acuerdo con la doctora de Guardia, estas células madre se obtienen de placentas, cordones umbilicales e incluso médulas óseas y se estudian antes de usarlas en el paciente. Además de ser un tratamiento que combate el antienvejecimiento, también ayuda a tener mejor calidad de vida, más energía, mayor claridad mental y es muy eficiente para secuelas de la covid-19 como la caída del cabello, problemas de presión arterial, secuelas pulmonares, cardiacas, entre otras. Maribel Guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia Muchos de los seguidores han agradecido la información compartida por la actriz, y han celebrado su increíble figura. "Con razón te ves tan hermosa"; "el secreto de la eterna juventud 🙌"; "con razón no aparenta su edad"; "eres como el vino hermosaaaa😍😍😍😍😍", "Maribel cada día más joven 😮😮", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de lo bien que luce, la actriz no escapa de las críticas de quienes solo señalan su edad y la llaman "vieja". No obstante, para todas estas personas ella tiene una respuesta: "Ay, a mí no me importa, que digan lo que les dé la gana", dijo para el canal de YouTube del reportero Edén Dorantes. "Viejos los cerros y reverdecen".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maribel Guardia revela su tratamiento para lucir tan joven a los 62 años ¡y no es cirugía!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.