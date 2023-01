A sus casi 64 años Maribel Guardia deja a todos sorprendidos al mostrar su figura en un sexy bikini La actriz y cantante tiene la figura de una mujer de 30 y no pierde oportunidad de mostrarla. ¡Wow! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien son muchas las actrices y cantantes que gozan de figuras envidiables que muchas quisieran tener, no podemos negar que hay unas cuantas que nos dejan sin aliento cada vez que las vemos con un look revelador o incluso en traje de baño. Obviamente Jennifer López es una de esas famosas que a sus 53 años goza de uno de los cuerpos más tonificados de la industria. Así como ella otras mujeres de Hollywood o de la televisión en español no dejan de sorprendernos con sus frescas y juveniles apariencias. Ahora bien, cuando hablamos de quedarnos sin aliento, la primera persona que nos llega a la mente es Maribel Guardia y no es para menos. A sus casi 64 años, los cumple el próximo mes de mayo, la artista tiene una de las mejores figuras no solo cuando se habla de las mujeres de su edad, sino también de generaciones más jóvenes y por eso aprovecha cualquier oportunidad para mostrarla tal y como lo hizo en una de sus más recientes publicaciones. En la imagen, que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz aparece con un sexy bikini estampado y un pareo a juego. En una de sus más recientes publicaciones la vimos con un sexy bikini estampado que dejaba ver su tonificado abdomen, piernas definidas y esas curvas de infarto que la han caracterizado desde el inicio de su carrera. Una figura escultural que la hace punto de referencia para las más jóvenes de la industria. Sin duda, Guardia es el ejemplo que necesitamos para empezar con buen pie y con muchas ganas de ir al gimnasio y comer más saludable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN maribel Guardia Credit: Instagram/Maribel Guardia Maribel Guardia Credit: Instagram/Maribel Guardia Maribel Guardia Credit: Instagram/Maribel Guardia

