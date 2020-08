El look del día - julio 30, 2020 Por Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Maribel Guardia Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la covid-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Galilea Montijo Image zoom Mira lo fabulosa que lució la presentadora mexicana con este elegante vestido fucsia de un solo hombro con estampado floral, que complementó con zapatos de punta con lazos. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Emily Ratajkowski Image zoom The Image Direct/The Grosby Group Muy chic lució la modelo con este look de pantalón oversized, croptop marrón, camisa blanca y tenis. 2 de 9 Applications Ver Todo La Chiquibaby Image zoom Instagram/Un nuevo día Nos encantó este minivestido negro con detalles en blanco que portó la presentadora en una de las más recientes transmisiones de Un nuevo día (Telemundo). 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio La reina Letizia Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images Veraniega y femenina lució su majestad con este hermoso vestido negro estampado, que combinó con sandalias de taco corrido. 4 de 9 Applications Ver Todo Maribel Guardia Image zoom Instagram/Maribel Guardia Qué increíble se ve la figura de la cantante con este jumpsuit blanco en encaje en la parte superior. ¡Wow! 5 de 9 Applications Ver Todo Naomi Watts Image zoom 2020 The Image Direct/The Grosby Group La actriz disfrutó de la playa ataviada con este look de pantalón crema, camisa blanca y sombrero. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rashel Díaz Image zoom Instagram/Rashel Díaz Como una muñequita lució la presentadora con este minivestido fucsia. 7 de 9 Applications Ver Todo Paula Echevarría Image zoom Muy cute lució la actriz español con este veraniego vestido color lila de un solo hombro con vuelos, de Mango. 8 de 9 Applications Ver Todo Cynthia Urías Image zoom Instagram/Cynthia Urías La presentadora mostró sus piernas con este look de pantalón corto de mezclilla y camisa blanca oversized. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View image El look del día - julio 30, 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.