El look del día - enero 10, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Maribel Guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Penélope Cruz, Maribel Guardia y Bella Hadid son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Jurka Ana Jurka, look del dia Credit: Instagram/Ana Jurka La presentadora mostró sus increíbles curvas con este look de pantalón negro de talle alto y top del mismo color. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Paula Echevarría Paula Echevarria, look del dia Credit: Instagram/Paula Echevarría Cool y moderna lució la actriz española con este look de pantalón negro, chaqueta rojo estilo militar y botas. 2 de 9 Ver Todo Maribel Guardia Maribel Guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia La cantante no deja de sorprender con sus increíbles atuendos. Mira lo juvenil y fresca que se ve con este conjunto estampado. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Tania Rincón Tania Rincon, look del dia Credit: Instagram/Tania Rincón Cool y moderna lució la presentadora mexicana con este atuendo de minifalda de cuero, top negro con vuelos y botas. 4 de 9 Ver Todo Bella Hadid Bella Hadid, look del dia Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images La modelo acaparó todas las miradas al pasearse con este sexy atuendo deportivo. 5 de 9 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la colombiana de compras en Beverly Hills, ataviada con un cómodo pantalón crema, que combinó con una camiseta, tenis crema con dorado, abrigo de piel y bolso Chanel. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rita Ora Rita Ora, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La artista parece como sacada de la década de los 70 con este divertido look. 7 de 9 Ver Todo Penélope Cruz Penelope Cruz, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Vimos a la actriz española cuando salía de un restaurante en Hollywood ataviada con jeans, top negro, abrigo rojo, botas cremas de Chanel y bolso negro de la misma marca. 8 de 9 Ver Todo Hailey Bieber Hailey Baldwin, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Chic y moderna lució la modelo con este atuendo, que es perfecto para las temperaturas de Los Ángeles. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - enero 10, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.