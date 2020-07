Esta es la máquina que usa Maribel Guardia para tener un estómago de acero La cantante asegura que la primera vez solo tienes que usarla cuatro veces Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Maribel Guardia es una de las artistas con la mejor figura del espectáculo y no es por casualidad. Sabemos que desde muy joven la actriz ha llevado una exigente rutina de ejercicios y que además tiene un régimen alimenticio bastante saludable. Es por eso que, a sus 61 años, Guardia tiene una figura como la de una adolescente y no cualquier adolescente. En varias ocasiones hemos hablado con la actriz, quien nos ha contado que el ejercicio es parte fundamental de su vida y que, gracias a eso, ha podido mantener una figura envidiable a través de los años. Y cuando decimos envidiable, hablamos de piernas y brazos definidos, cintura de avispa y un abdomen de acero. Pero nos acabamos de enterar que además de su infalible rutina de ejercicios, la también cantante tiene uno que otro secreto para tener ese abdomen que todas queremos. En un video que recientemente publicó en su cuenta de Instagram, Guardia muestra cómo se hace un tratamiento con un aparato que según ella la ayuda a tener el estómago que quiere. “Hola, aquí estoy con la misma máquina [con la] que estaba fortaleciendo las pompas. Es la misma que fortalece las abdominales, pero trabaja abdominales a nivel profundo. Incluso marca los cuadritos”, explica la actriz durante el video. “A mi me encanta cuidar mi estómago. Me gusta mantenerlo marcadito y firma, y esta máquina de verdad hace milagros. Nos saben que maravillosa es”. Según explica Guardia, la máquina llamada Emsculpt, se debe usar dos veces a la semana por dos semanas consecutivas y luego se debe parar por seis meses. Luego de ese tiempo se puede volver a usar para mantener el resultado. Eso sí, la actriz explica que esto se debe acompañar de una rutina de ejercicios. “Hace que la fibra muscular sea más profunda y fuerte”, cuenta la artista. La verdad es que, si nos va a dejar el estómago como ella, nosotras también queremos usarla.

