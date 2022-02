El look del día - febrero 4, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Maribel Guardai, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardai No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Maribel Guardia, Reina Letizia y África Zabala son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería África Zabala africa zabala, look del dia Credit: Instagram/África Zabala La actriz mexicana combinó su cómodo vestido negro con unos tenis blancos. Un look casual perfecto. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina Hermosa lució la presentadora con este coqueto minivestido fucsia, que complementó con botines negros. 2 de 9 Ver Todo Maribel Guardia Maribel Guardai, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardai La artista mostró su estómago de acero con este look de falda con estampado de leopardo y crop top negro. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Cynthia Urías Cynthia urias, look del dia Credit: Instagram/Cynthia Urías La presentadora alborotó las redes con este sexy minivestido metálico con mangas tipo globo. 4 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Quedamos fascinadas con este femenino vestido verde de seda que la presentadora combinó con zapatos fucsia de punta. 5 de 9 Ver Todo Mía Rubin Mia Rubin, look del dia Credit: Medios y Media/Getty Images La joven cantante lució hermosa con este vestido rojo con vuelos, que eligió para ir a un encuentro con la presa mexicana. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paula Echevarría Paula Echevarria, look del dia Credit: Instagram/Paula Echevarría Fresca y chic lució la actriz española con este minivestido negro de manga larga, que complementó con botas por encima de la rodilla. 7 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Con este jacket rojo de cuero, su majestad le dio un toque cool y moderno a su clásico vestido negro. 8 de 9 Ver Todo Ximena Córdoba Ximena Cordoba, look del dia Credit: Instagram/Ximena Córdoba La colombiana mostró su increíble figura con este ceñido vestido rojo. ¡Qué sexy! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

