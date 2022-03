Maribel Guardia comparte radical cambio de look y asusta a sus fanáticos: "te veías hermosa con tu pelo largo" La actriz mexicana ha publicado un video en el que aparece con la cabeza totalmente afeitada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maribel guardia cambio look calva Credit: Jorge Gonzalez / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images Maribel Guardia sigue levantando pasiones a sus 62 años. Con una figura envidiable, que la mexicana no duda en presumir en redes sea en diminutos bikinis o con ajustados atuendos, lo cierto es que sus seguidores le recuerdan todo el tiempo lo bien que luce. Con su característica melena negra lacia y su fleco, la actriz comparte a diario con sus fanáticos en sus redes como los bailes con sus compañeras de reparto que ya siente como familia África Zavala y Victoria Ruffo, importantes momentos profesionales, personales y por supuesto sus looks. Pero su última publicación tiene a sus seguidores divididis. Guardia ha compartido un video con en el que aparece con la cabeza afeitada. "Bueno, tenía que presentarles este cambio de look. Me atreví a hacerlo por un proyecto de televisión, era un reto muy importante y quise dar el paso. Ya estaba harta de mi pelo largo y sobre todo de mi fleco", afirma sonriente. "Bienvenida la primavera y espero que les guste mi cambio de look. ¿Tú lo harías?". Después del susto, ¡pueden respirar tranquilos! La veterana intérprete quiso gastar una broma con un filtro que le hacía ver de esta manera, eso sí, tan realista que algunos fanáticos pensaron que era verdad y alabaron la profesionalidad de Guardia por estar dispuesta a sacrificarse de esta manera. "El cabello crece de nuevo, eso demuestra lo profesional que eres", escribía uno. "Es la mejor. Obvio que lo haría también, el profesionalismo ante todo", dijo otro. Aunque la protagonista de Corona de lágrimas ha recibido muchísimos mensajes alabando su nuevo look como "Eres bellísima Maribel", "Te ves hermosa", "La que es bella es bella y la que soporte", "La verdad se ve igual de bonita"; también los hay que lamentaban esta drástica decisión antes de saber que se trataba de un chiste. "¡Ay no! Te veías hermosa con tu pelo largo", "¡Nooo!" Y muchísimas caritas de sorpresa y llanto se acumulaban entre los comentarios de la publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero conociendo a la actriz, quien recientemente compartió uno de sus secretos de belleza para lucir espectacular, seguramente no le importe la opinión de los demás, como cuando respondió a los que la llamaban vieja. Y es que solo alguien con tanto carisma como ella podría hacerse este cambio de look y salir airosa.

