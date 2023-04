Mariana Seoane impacta con un bikinazo y muestra que está más en forma que nunca ¡Wow! La cantante encendió las redes con estas fotos sensuales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya pronto llega el verano y muchas mujeres estamos pensando en nuestras rutinas de ejercicios para lucir nuestros bikinis, pero Mariana Seoane ya está lista. Como la intérprete de "La reina de la cumbia", la mexicana se pasa los días y las noches bailando sobre el escenario y el resultado es una esbelta figura como de una modelo. En su cuenta de Instagram, compartió una foto presumiendo sus curvas en un bikini anaranjado de tiras blancas. "Hoy pude tomar un poco de sol", escribió junto a las imágenes. Por supuesto, sus seguidores le escribieron todo tipo de piropos en sus comentarios. "Para mi tiene el mejor cuerpo del mundo artístico", opinó una admiradora de la artista. Mariana Seoane Credit: IG/Mariana Seoane También vimos comentarios como"diosa", "reina" y "la más hermosa de todas" en su perfil. En estos momentos, la artista se encuentra grabando su próximo proyecto, "Tierra de esperanza", una nueva versión de la exitosa telenovela de Telemundo "La tormenta". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También compartió una foto vistiendo el mismo bikini junto a Sofia Castro, hija de Angelica Rivera, la cual también forma parte del elenco de la serie.

