María Marín se muestra en bikini por primera vez a sus 60 años: "Haga lo que le dé la gana" Para festejar sus 60 años, la motivadora María Marín se mostró en las redes sociales con un diminuto bikini, ¡tremenda figura! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Marín María Marín en bikini | Credit: María Marín Instagram Con el afán de incentivar a las personas a tener amor propio, la motivadora María Marín se mostró por primera vez en bikini. "Hoy he hecho lo que nunca he hecho, jamás en mis años de vida he salido en traje de baño", dijo Marín. "Me he liberado de los estigmas, es cuando más seductora me siento en mi vida". La puertorriqueña acaba de cumplir 60 años y quiso celebrarlo con todos sus seguidores en las redes sociales mostrando su figura. "Si usted se ve bien y se cuida, haga lo que le dé la gana. Nunca tiene que avergonzarse de su cuerpo tenga la edad que tenga lo que tengas por dentro determina cómo te ves por fuera", dijo la rubia quien es sobreviviente de cáncer y mantiene una lucha contra la diabetes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tú puedes. Yo sé que hay muchos que me van a criticar y muchos otros me van a decir que me veo bien a los 60 años. A los que me critican yo los amo también". Y es que si de amor se trata, Marín es toda una experta, por ello no duda en compartir todos sus secretos que la hacen lucir radiante y feliz. "Cuida el sueño, hay qué usar magnesio para descansar", aconsejó. "Si tu estómago está bien, vas a estar bien por fuera". Para lograrlo, lo primero, además de usar productos naturales como aceite de coco y tener una alimentación balanceada, la mente positiva es lo más importante." Acabo de cumplir 60 años y en este momento te juro que es cuando más segura me siento. Yo voy a hacer esto porque quiero acabar con el estigma de que cuando una mujer cumple cierta edad, no se puede poner un traje de baño sexy", compartió. "Yo me acabo de liberar y te quiero ayudar a que te liberes de los estigmas".

