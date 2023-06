María Marín revela sus secretos de vida y belleza para lucir regia ¡a los 60 años! La motivadora boricua brilla con luz propia con mucha actitud y por supuesto con uno que otro truco fabuloso que aquí nos comparte ¡inspírate! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Cumplí 60 años y es cuando más segura, bella y sexy me siento", nos revela María Marín en una exclusiva entrevista que puedes apreciar en el vídeo de arriba, donde la alegre y radiante motivadora hispana, quien tiene más de 11 millones de seguidores en Facebook, nos cuenta cómo se preparó para cumplir 60 años y confesar esta cifra por primera vez, con total orgullo. "Nunca había revelado mi edad", nos dice María, quien escogió el momento de hacerlo al llegar a su sexta década de vida sintiéndose fabulosa. Tan fabulosa que hace poco compartió en redes ¡tremendo bikinazo! Una motivadora como ella, quien ha sido sobreviviente de cáncer de mama, maneja su diabetes desde los diez años aplica a diario el positivismo como fórmula de vida, pues sabe que todo empieza desde el interior, incluso la belleza. Maria Marin traje blanco Credit: Maria Marin "El amor propio es lo que te hace sentirte feliz con lo que eres y lo que tienes y esto motiva tus ganas de cuidar tu físico y tu salud", explica. Su rutina de cuidado nos muestra que es posible lucir una piel maravillosa sin importar la edad. Eso sí se requiere disciplina, y como consejo importante para regenerar y reparar el organismo dormir las ocho horas diarias requeridas. Con buenos bueno aliados del complementa también la rutina diaria y por eso ha desarrollado su propia línea de productos para sentirse bella, seductora y saludable. Uno de ellos es su Elixir Silk Face Anti-aging Serum o suero de seda que se aplica religiosamente para hidratar la piel y conseguir una luminosidad de quinceañera. "Una vez empiezas a usarlo vas a notar que tu cara cambia de inmediato". Su fórmula tiene moléculas del capullo del gusano de seda en una rica infusión con aceite de oliva, aminoácidos y proteínas, y puede conseguirse en su sitio web tienda.mariamarin.com Maria Marin Silk face Credit: Maria Marin Uno de sus consejos más valiosos para lucir radiante y llena de energía es mantenerse activa siempre y no decir nunca: "Cuando me retire", afirma. "¡No existe la palabra retiro!". Y para rematar, otra de sus especiales recomendaciones es mantener y cultivar buenas y positivas relaciones. "Se ha descubierto que las personas que mantienen buenas relaciones con sus amigos y familia, son más felices y viven más". Así que a buscar amigos, a cultivar metas para cumplir sueños y por supuesto a cuidar de la salud para que cada día sea único y especial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maria Marin 60 Credit: Maria Marin Gracias Maria Marín por ser inspiración constante. ¡Felicidades por este cumpleaños número 60!

