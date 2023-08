Miss Universo Colombia muestra su flacidez y sus estrías: "Cada vez amo más lo que veo" María Fernanda Aristizábal enseñó la realidad de los cuerpos femeninos con orgullo acompañada de un poderoso mensaje. "Desde que tengo memoria he peleado con la imagen que veo de mi cuerpo en el espejo." Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada vez son más las celebridades que han dado el paso de mostrar su cuerpo real, sin filtro ni complejo alguno. María Fernanda Aristizábal ha sido de las últimas en hacerlo. La Miss Universo Colombia ha compartido con orgullo algunas imágenes de su figura que, en otro tiempo, podría haberle generado inseguridad. Ahora, todo lo contrario. Siente orgullo por su cuerpo y así mismo lo ha compartido en un mensaje inspirador sobre cuál ha sido su proceso y evolución en este aspecto. No ha tenido problema alguno en mostrar su acné en la piel o sus estrías para dejar clara cuál es la verdadera belleza de todas. "Hoy le dedico este post a mi cuerpo físico", comienza. María Fernanda Aristizábal María Fernanda Aristizábal | Credit: (Photo by Josh Brasted/Getty Images) "Las fotos siguen siendo fotos en las que queremos vernos bien, la realidad siempre será diferente y eso es de lo que quiero escribirles hoy. Para ser honesta, desde que tengo memoria he peleado con la imagen que veo de mi cuerpo en el espejo, para mí nunca ha sido suficiente, quizás inseguridades infundadas en la infancia, comentarios que creí que me definían, miedos a no encajar en una industria hermosa pero exigente en la que siempre soñé estar; la relación que he tenido con la comida o con el ejercicio por mucho tiempo no fue sana, es más, aún sigo trabajando en el balance de mis hábitos, en no culparme cada vez que como, o matarme haciendo ejercicio hasta el punto de no tener descansos", prosigue su escrito. Y añade agradecida a su templo. "Qué ironía saber que a pesar de haberme hablado con desprecio frente al espejo, mi cuerpo nunca me ha dejado de sostener, he podido gozarme esta vida acompañada de buena salud y de cada kilo, estrías, celulitis, flacidez, acné y mil cosas más de las que nos avergonzamos. Hoy puedo decir que sigo en el proceso de cultivar mi amor propio, que cada vez amo más lo que veo, cada vez me siento más orgullosa de las buenas decisiones que tomo para sentirme mejor. Con amor escogí vivir una vida en la que a diario se reciben comentarios de todo tipo, para muchos, poco, para otros, mucho, para mí, lo suficiente." A sus 26 años, la reina de belleza cuyo reinado acaba este mes de agosto, sabe mejor que nunca lo que quiere y lo que es relevante. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy le digo a mi cuerpo que no tiene que parecerse a ningún otro, que me acepto y abrazo como soy, que su valor no lo define una percepción externa, ni las curvas o marcas que tenga. Cuerpo gracias por ser mi hogar, me importas y siempre te voy a cuidar", concluyó. Una manifestación que muchas mujeres han agradecido y aplaudido señalando de "excelente mensaje" y "belleza de reflexión" sobre un tema tan actual, necesario y, sobre todo, tan a la orden del día.

