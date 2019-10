Las latinas que nos inspiran como íconos universales de belleza By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Los labios rojos de Selena, las cejas de Frida, la actitud de María Félix... sus atributos no pasan de moda y aún hoy en día estas latinas nos inspiran a la hora de crear memorables looks de belleza. En el Mes de la Herencia Hispana recordamos algunas de las más célebres. Empezar galería MARÍA FÉLIX Image zoom Mondadori via Getty Images Con fama de arrogante y mandona, la acriz mexicana es una de las más importantes de la época de oro del cine Mexicano. La Doña, quien se casó cuatro veces y mantuvo numerosos romances, fue también musa de pintores, escritores y músicos. Sus grandes ojos negros, sus cejas enmarcadas y sobre todo, su actitud señorial, despertó mucha admiración entre hombres y mujeres. Advertisement Advertisement RAQUEL WELCH Image zoom Raquel Welch Famosísima por aparecer con un diminuto biikni de piel en una de sus primera películas, lla actriz de origen boliviano ha sabido conservar una espléndida figura durante décadas. Apodada “el cuerpo” por su envidiable silueta, ha trabajado con célebres intérpretes y directores. Su look con el cabello lacio y raya partida, y un maquillaje natural en tonos tierra, fue de los más imitados. FRIDA KAHLO Image zoom Getty Images Camisetas, caquetas y hasta carteras. ¿Quién no tiene una prenda con laimagen de la pintura mexicana estampada? Famosa en su época por su trabajo, Kahlo sigue vigente por ser un símbolo feminista. Nacida en una época en la que el hombre mandaba en todos los aspectos, ella representó mujeres desde la çoptica femenina y escribió sobre sus pensamientos, su sexualidad, la fertilidad, sus sufrimientos físicos y psíquicos. Además de poner en valor la indumentaria típica mexicana y los famosos recogidos y coronas de flores que solía llevar. Advertisement SELENA QUINTANILLA Image zoom Vinnie Zuffante via Getty Images Su maquillaje de labios en tonos intensos y cejas marcadas es tan icónica que incluso la firma de cosméticos MAC lanzóuna colección con su nombre en 2016, que se agotó online en las primeras 24 horas. A la cantante de Bidi Bidi Bombom le encantaba maquillarse y arreglarse el pelo, para lucir bien dentro y fuera del escenario. Pero siempre, sin perder su esencia. EVA DUARTE PERÓN Image zoom Wikimedia Commons / commons.wikimedia.org(foto).JPG Ifluyente en el mundo de la moda y la belleza, el look insignia de la líder argentina era labios rojos y moño bajo. Amante de la alta costura, especialmente de los diseños de Christian Dior, y coleccionista de zapatos, puso de moda los recogidos con trenza lateral. Toda una primera dama en el arte del lucir bien. SALMA HAYEK Image zoom Cary Penny/Getty Images for Cactus Club Cafe Su cabello moreno suelto, sus ojos resaltados a menudo con maquillaje ahumado y sus sensuales labios en tonos vivos son auténticos sellos de identidad de la mexicana. Aunque pruebe otras tendencias y se vea favorecida, nada como recurrir a esas claves para verse perfecta. Su estilo es mundialmente imitado. Advertisement Advertisement Advertisement BIANCA JAGGER Image zoom Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images Musa de los años 70, la nicaraguense lo tenía todo: el estilo, el cabello, ¡los contactos! Su matrimonio con Mick Jagger la trasnportó a una sociedad llena de estrellas en el mundo de la música, el diseño, el arte… Vestida por Saint Laurent o por Halston, el cabello ondulado y voluminoso y el maquillaje discreto y orientado a resaltar sus labios, la conviertieron en la diosa de la década. PENÉLOPE CRUZ Image zoom Dan MacMedan/WireImage Audrey Hepburn y Sofía Loren son dos de sus fuentes de inspiración, Chanel y Versace pelean por vestirla y se mueve con la misma soltura ante las cámaras de una película que para una editorial de moda. ¿Que más se puede decir? La actriz española ha sabido sacar partido a sus atributos: sus ojos castaños, su melena morena, sus pómulos marcados; y llegar a lo más alto del estrellato de diferentes universos como la interpretación o la belleza. RITA HAYWORTH Image zoom Donaldson Collection/Michael Ochs Archives/Getty Images La “diosa del amor”, como la llamaba la prensa rosa de la época fue una de las estrellas más glamorosas de los años 40. Su rostro de rasgos angulosos, cejas finas, labios rojos, sonrisa perfecta y cabello en ondas, como su famoso personaje Gilda, que le dio el título de sex-symbol, marcaron tendencia en dicha década. La intérprete, hija de padre español, fue una mujer de gran belleza y talento. Advertisement Advertisement Advertisement JENNIFER LÓPEZ Image zoom Axelle/Bauer-Griffin via Getty Images La diva de la modernidad, la nuyorican es una mujer que sabe lo que quiere y en el camino canta, baila, es madre, empresaria, diseñadora… JLo es la prueba de que las latinas no tenemos por qué seguir una sola tendencia de belleza sino quepodemos jugar con ellas según la ocasión o nuestro estado de ánimo. Nos gusta con el pelo corto, largo, suelto, recogido… Nos encantan sus looks más vamp con labios oscuros y ojos ahumados y también los más naturales en los que resalta el tono dorado de su piel. Siempre está perfecta. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Las latinas que nos inspiran como íconos universales de belleza

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.