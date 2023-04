¡María Celeste Arrarás presume cuerpazo en el paraíso! La periodista se encuentra en Honduras donde está pasando unos días inolvidables. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las últimas semanas han sido un no parar para María Celeste Arrarás. Primero disfrutó de unas vacaciones de ensueño con su hijo en Japón, país al que Julián siempre deseó ir. Juntos lo pasaron en grande y la periodista así lo mostró en varias publicaciones en redes. Después le tocó el turno a El Salvador, donde fue invitada de honor a un Foro de Liderazgo Femenino, donde ofreció una charla aplaudida por cientos de profesionales. Y de ahí viajó a otro paraíso, Honduras. Desde este lugar casi de cuento con atardeceres de película, María Celeste compartió varias imágenes que transmiten alegría y puro gozo. Entre ellas, un foto al atardecer y luciendo espectacular en traje de baño. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás en Honduras | Credit: IG/María Celeste Arrarás "Pura vitamina del mar", escribió junto a una imagen que encandiló a sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con una sonrisa tatuada en su rostro, la comunicadora, que pasa por uno de sus momentos más felices, disfruta de los impresionantes parajes naturales de Roatán, de los que dio alguna probadita. Y también del increíble lugar donde se hospeda para desconectar de todo y conectarse con eso que tanto ella ama: la naturaleza en estado puro. Los lugareños no tardaron en agradecerle su estancia en su país y darle la bienvenida a este precioso rincón de Latinoamérica. "Gracias por visitar nuestra bella tierra", "Es un gran placer para nosotros que venga", "Bienvenida a la más dura", le expresaron con todo el cariño.

