¡María Celeste Arrarás presume cuerpazo en traje de baño a los 60 años! La conductora cortó la respiración con este sexy posado en la playa y en bañador que demuestra que está, además de en plena forma, ¡en su mejor momento! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días María Celeste Arrarás compartió con su público que se tomaba unos merecidos días de descanso. Generosa como siempre, la periodista ha hecho partícipe a sus seguidores de cómo están siendo estas vacaciones a orillas del mar y de baños de sol. Desde un lugar espléndido y prácticamente desértico, la puertorriqueña sorprendió no solo con un paisaje de ensueño sino con un bikinazo que paralizó las redes de inmediato. La conductora se atrevió con un espectacular posado en traje de baño que acaparó todas las miradas. María Celestes está impresionante y cautivó a todos con sus curvas. A sus 60 años desprende vida, felicidad y una sensualidad que le ha valido una buena ristra de piropos. "Ojalá pudieran ver la belleza de este mar con sus propios ojos. ¡Las fotos no le hacen justicia!", escribió junto a esta imagen que lo dice todo. Con los brazos alzados y una sonrisa de oreja a oreja, la presentadora deja claro que no hay nada que la pare y que lo mejor está siempre por llegar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Belleza es mirarte a ti", "Eres una diosa", "Hermosura de mujer", "Esta periodista debió ser reina de belleza", "Te ves estupenda, sexy sin ser vulgar", escribieron tan solo algunos de los muchos que le llenaron de halagos. María Celeste recarga energías para regresar con más ganas y arrancar nuevos retos con los que seguro volverá a cautivar a su audiencia, esa que la quiere y respeta tanto.

