¡Qué cambio! María Celeste Arrarás presume su nueva figura: "¡Estás flaquita!" La respetada periodista no solo atraviesa un dulce momento profesional. En lo personal también se siente y luce espectacular. "Parece una adolescente". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando hace un año y medio y en plena pandemia salía de Al rojo vivo y Telemundo de forma inesperada, lejos de ver una tragedia María Celeste Arrarás vio una gran oportunidad de crecimiento tanto en lo profesional como en lo personal. Todo este tiempo después ha demostrado que su sentir y su instinto no se equivocaban. La periodista atraviesa uno de sus mejores momentos en su carrera tras su regreso a sus orígenes televisivos. Los espectadores pueden verla cada semana en su programa Docufilms con María Celeste Arrarás, en CNN en Español. Un espacio donde la actualidad y noticia van de la mano de esta profesional con más de tres décadas frente a las cámaras. Precisamente ellas han captado algo más que su buen hacer periodístico, algo que tiene que ver con su imagen. La puertorriqueña luce mejor que nunca. Es lo que tiene la felicidad. Además de su brillo que la hace ver más juvenil, sus seguidores en redes la han notado más delgada. Una de sus últimas imágenes ha causado sensación por su moderno look y estilizada figura. "Pareces una chica de 25 años", "¡Estás flaquita!", "Parece una adolescente", "Superdelgada", "Estás espectacular", "Qué bella te estás poniendo mujer", le escribieron sus admiradores sobre esta imagen en la que luce un look casual. No es la primera foto en la que sus fans le lanzan piropos, sus últimas apariciones muestran a una María Celeste radiante en todos los sentidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También causó sensación con este look rojo pasión en Costa Rica, país al que acudió hace unos días para asistir a la boda del hijo de una de sus mejores amigas. Con este traje ceñido que marca sus curvas y su cinturita de avispa se hace aún más notable la espectacular transformación de la comunicadora. Pero no es algo que viene de ahora, en los últimos meses María Celeste, siempre amiga de la comida sana y los hábitos saludables, ha ido mostrando su evolución que sin duda ha sido aplaudida y piropeada por sus casi dos millones de seguidores en Instagram. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: IG/María Celeste Arrarás Verla así de bien y, sobre todo, de nuevo frente a las cámaras de televisión es el sueño cumplido de su público. "Como pez en el agua", decía hace poco desde plató la presentadora de 61 años. ¡Felicidades por cada logro!

